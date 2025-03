Kaczyński miał dostać tajny raport o Nawrockim. Autorem „ulubieniec” prezesa

„Newsweek” powołuje się na ludzi z „samego jądra PiS”. Mają oni twierdzić, że na biurko Jarosława Kaczyńskiego trafił raport, analizujący dotychczasowy przebieg kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego.

Kaczyński otrzymał raport o błędach kampanii Nawrockiego?

Co ciekawe, autorem raportu miałby być Tobiasz Bocheński, czyli jeden z polityków, których nazwiska były brane pod uwagę przy wyłanianiu ostatecznego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. W tajnym dokumencie analizuje on rzekomo, co w kampanii poszło źle i daje pomysły na poprawienie sytuacji.

Rozmówcy „Newsweeka” twierdzą, że motywacja Bocheńskiego jest oczywista. Nie pogodził się z wyborem prezesa i uważa, że byłby lepszym kandydatem niż Nawrocki. „Ulubieniec” prezesa chciałby rzekomo znaleźć się na miejscu prezesa IPN i powalczyć o II turę wyborów prezydenckich.

W tym samym tekście dowiadujemy się jednak, że informatorzy z jądra PiS nie obawiają się o kandydaturę Nawrockiego. Zaznaczają, że wymiana go na inną osobę jest już politycznie niemożliwa i takie pomysły nazywają „szaleństwem”. Zaznaczają, że do tej pory kampania była raczej trudna, ale po niedzielnej konferencji w Szeligach „wyszło super” i „jest już pozamiatane”, a żadnej wymiany nie będzie.

Kiedy wybory prezydenckie 2025?

Wybory prezydenckie 2025 zostaną przeprowadzone w niedzielę 18 maja. To właśnie tego dnia odbędzie się pierwsza tura głosowania. Jeśli nie przyniesie ona rozstrzygnięcia, wówczas konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury. Dogrywka odbędzie się dokładnie dwa tygodnie później – w niedzielę 1 czerwca.

Kampania wyborcza potrwa do północy 16 maja. Następnie – aż do zamknięcia lokali wyborczych – obowiązywać będzie cisza wyborcza, podczas której zabroniona jest jakakolwiek agitacja wyborcza. Za złamanie zakazu grożą surowe kary.

