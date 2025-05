Trzaskowski w drugiej turze niezwyciężony? Nowy sondaż przed wyborami

Badanie zostało zlecone przez „Super Express”. Przeprowadzono je krótko po debacie kandydatów, która odbyła się w poniedziałek 28 kwietnia. Wyniki pokazują nieznaczne zmiany w stosunku do wcześniejszego sondażu.

Rafał Trzaskowski, reprezentujący Koalicję Obywatelską, uzyskał 33 procent poparcia. To o jeden punkt procentowy mniej niż w poprzednim badaniu. To co prawda oznacza delikatny spadek, ale nadal utrzymuje on pozycję lidera.

Notowania Nawrockiego rosną, Mentzena i Hołowni spadają

Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Jego notowania wzrosły do 25 procent, co oznacza poprawę o jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim pomiarem.

Trzecią pozycję zajął Sławomir Mentzen z Konfederacji, który może liczyć na 15 procent głosów. W jego przypadku odnotowano niewielki spadek – również o jeden punkt procentowy.

Szymon Hołownia, lider ugrupowania Polska 2050, z wynikiem 7 procent znalazł się tuż za podium. On także zanotował jednoprocentowy spadek poparcia.

Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują:

Adrian Zandberg – 6 procent,

Magdalena Biejat – 4 procent,

Grzegorz Braun – 4 procent,

Krzysztof Stanowski – 2 procent,

Artur Bartoszewicz – 2 procent.

Około 1 procent respondentów wskazało innych kandydatów, a 6 procent badanych nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Potencjalna druga tura. Jak rozkłada się poparcie?

Analitycy Instytutu Badań Pollster zbadali również możliwe scenariusze drugiej tury wyborów prezydenckich. W każdej z rozważanych kombinacji przewagę utrzymuje Rafał Trzaskowski. W przypadku starcia Trzaskowskiego z Nawrockim, kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobyłby 54 procent głosów, podczas gdy Nawrocki – 46 procent.

Gdyby natomiast w drugiej turze zmierzyli się Trzaskowski i Sławomir Mentzen, wynik wyniósłby odpowiednio 57 procent do 43 procent na korzyść tego pierwszego. Największą różnicę zanotowano w scenariuszu zakładającym starcie Rafała Trzaskowskiego z Szymonem Hołownią. Wówczas urzędujący prezydent Warszawy zdobyłby aż 63 procent głosów, a lider Polski 2050 – 37 procent.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) w dniach 28–29 kwietnia 2025 roku. Próba objęła 1007 pełnoletnich obywateli Polski. Margines błędu statystycznego wynosi około 3 procent.

