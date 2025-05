Nowe doniesienia o tatuażach Karola Nawrockiego. Chelsea to dopiero początek

Fakt, że Karol Nawrocki ma na ciele tatuaże, nie jest niczym zaskakującym. Ich fragmenty widoczne były na wielu zdjęciach popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata. Teraz jednak uwaga skupia się wokół tego, co dokładnie przedstawiają. Zwłaszcza na tle najnowszych doniesień.

Już chwilę temu portal „Plejada” informował, że Nawrocki lata temu wytatuował sobie na twarzy gigantyczny herb londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Wizerunek ceremonialnego lwa trzymającego berło niejednokrotnie wystawał spod koszulek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

„Chuligani Wolnego Miasta” na ciele Nawrockiego. Tatuaże kandydata PiS

Teraz „Onet” pisze o kolejnych tatuażach popieranego przez PiS kandydata. Mają one mieć bezpośredni związek ze środowiskiem pseudokibicowskim. Nawrocki wśród swoich licznych tatuaży na ciele, ma symbole grupy chuligańskiej Lechii Gdańsk „Chuligani Wolnego Miasta” – informuje portal, powołując się na swoje źródła.

To kolejny raz w ostatnich dniach kampanii, kiedy pojawia się temat „Chuliganów Wolnego Miasta”. To właśnie po ich stronie Nawrocki walczyć miał w ustawce z kibolami Lecha Poznań w 2009 roku.

Głośno wokół uczestnictwa Nawrockiego w ustawkach zrobiło się po rozmowie popieranego przez PiS kandydata z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

– Jakby pan opowiedział, jak pan na ustawki jeździł. To jest niesamowicie ciekawe – ciągnął Nawrockiego za język Mentzen. – Jeśli chodzi o formy walki, szlachetnej męskiej walki wręcz, no to w moim życiu było tego dużo. To jest rzecz naturalna – nie zaprzeczał Nawrocki.

W tej ustawce miał brać udział Nawrocki. Obok niego Olgierd L. i Daniel U.

W tej samej rozmowie Mentzen powiedział: „pan walczył w takie 70 na 70, pamiętam, z tego co mi ludzie mówili”. Tutaj również Nawrocki nie zaprzeczył.

Dziennikarze „Wirtualnej Polski” ustalili, że najpewniej chodziło o wydarzenia z 2009 roku, a udział w walce – po tej samej stronie, co Nawrocki – brać miał m.in. Olgierd L., obecnie aresztowany m.in. za podżeganie do podpalenia i pobicia oraz handel bronią, a także Daniel U. ps. „Dzidek” skazany w 2023 r. na 15 lat więzienia za brutalne zabójstwo maczetą nastolatka w Krakowie.

Informację, że to właśnie o tę ustawkę chodziło podczas rozmowy Nawrockiego z Mentzen, potwierdził także „Onet”. – Nawrocki bił się, na milion procent – usłyszał od swojego źródła portal.

