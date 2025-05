Testy na obecność narkotyków? Nawrocki rzuca rękawicę Trzaskowskiemu

Nikogo nie powinno dziwić, że gest Karola Nawrockiego wykonany podczas debaty prezydenckiej wzbudził burzę w sieci. Kandydat wspierany przez PiS w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM postanowił odnieść się do kontrowersji.

Woreczek nikotynowy podczas starcia z Trzaskowskim. „Przydaje się”

– Skoro opinię publiczną interesuje mój gest podczas debaty, to odpowiadam, że był to woreczek nikotynowy – wyjaśnił. Nawrocki, odnosząc się do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, z którym mierzył się podczas dyskusji, dodał sarkastycznie, że „podczas słuchania Rafała Trzaskowskiego przydaje się saszetka nikotynowa”.

W sieci pojawiły się sugestie, że gest może wskazywać na użycie zakazanych substancji. Kandydat popierany przez PiS zareagował zapowiadając, że „chce zaprosić kandydata KO na prezydenta, aby wspólnie z nim zrobił sobie test na obecność substancji w organizmie”. – Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie, w związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach, w tym możemy zbadać (…), czy są w naszych organizmach narkotyki” – zaznaczył Nawrocki.

Pomysł testów na obecność narkotyków

Kandydat PiS zapowiedział, że następnego dnia obaj politycy będą przebywać w Warszawie, co – jego zdaniem – stwarza doskonałą okazję do wykonania badań na obecność nielegalnych środków. – Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach. Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie. W związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach. To jest dobra okazja, aby rzeczywiście tym, którzy będą dokonywać wyboru w najbliższą niedzielę, pokazać, jaki jest stan z jednej strony zdrowia, z drugiej strony, jaka jest obecność substancji w naszych organizmach – oznajmił.

Legalizacja marihuany? „Nie jestem zwolennikiem”

Ziemiec zapytał również, czy Nawrocki poparłby legalizację marihuany. Ten stanowczo odpowiedział, że nie jest zwolennikiem legalizacji narkotyków. – Nie jestem tego zwolennikiem. Nie będę w tym uczestniczył. Natomiast mam podejście wolnościowe, o czym mówiłem wielokrotnie w odniesieniu do różnych sektorów życia – wskazał.

Polityk dodał też, że miał w przeszłości krótką przygodę z papierosami, ale bardzo szybko z tego zrezygnował.

