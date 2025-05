Trzaskowski i Nawrocki przyciągnęli tłumy. Na którym marszu było więcej osób?

Według szacunków dziennikarzy Onetu, rzeczywista frekwencja była niższa, niż twierdzą organizatorzy.

Oba marsze ruszyły jednocześnie

W chwili, gdy Karol Nawrocki przemawiał na placu Zamkowym, liczba zgromadzonych mogła sięgać około 20 tysięcy. Nie była to jednak całość uczestników – demonstranci zajęli niemal dwukilometrowy odcinek Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu aż do Ronda de Gaulle’a. Teren o powierzchni około 35 tysięcy metrów kwadratowych mógł pomieścić dodatkowe 50 tysięcy osób. Łącznie wydarzenie mogło przyciągnąć około 70 tysięcy uczestników.

Z kolei podczas marszu Rafała Trzaskowskiego, około godziny 14, czoło pochodu było już za Rondem Dmowskiego, podczas gdy jego końcówka dopiero opuszczała plac Bankowy i okolice Ogrodu Saskiego. Przemarsz odbywał się szeroką ulicą Marszałkowską, co sprawiło, że uczestnicy zajmowali obszar o powierzchni od 90 do nawet 100 tysięcy metrów kwadratowych. Przy takiej gęstości tłumu, frekwencję można szacować na co najmniej 130 tysięcy, a maksymalnie nawet 160 tysięcy osób.

Na marszu Trzaskowskiego więcej uczestników?

Nieoficjalne dane uzyskane przez dziennikarzy z miejskich służb mówią o około 140 tysiącach uczestników marszu Trzaskowskiego i około 50 tysiącach osób biorących udział w marszu Nawrockiego.

Tymczasem premier Donald Tusk, za pośrednictwem platformy X oszacował, że w wydarzeniu popierającym Trzaskowskiego uczestniczyło aż pół miliona osób. Był to wynik dwukrotnie wyższy od wcześniejszych prognoz obozu Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei organizatorzy marszu Karola Nawrockiego również podnieśli szacunki – do 200 tysięcy osób.

