Braun ujawnił, na kogo zagłosuje. Na oczach Holeckiej wyjął saperkę

Już w niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich 2025. O zwycięstwo walczyć będą dwaj kandydaci: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Choć żadne sondaże tego nie przewidziały, to jednak w pierwszej turze – 18 maja – na czwartym miejscu uplasował się Braun – prezes skrajnie prawicowej partii Konfederacja Korony Polskiej. Postawiło na niego ponad 1,2 miliona osób, co dało mu ponad sześć procent głosów – jak informowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej przed 1 czerwca walczą o głosy wszystkich polityków, którzy nie weszli do ostatniego etapu wyborów – w tym o elektorat Brauna. Żaden z nich nie robi tego jednak bezpośrednio zwracając się w tej sprawie do eurodeputowanego. Choć się na to nie zapowiadało, to jednak krótko przed wyborami – 29 maja – polityk ogłosił, do którego z kandydatów jest mu najbliżej i oficjalnie poparł go. Został zaproszony do studia Republiki.

„Co to jest?”

W czwartek, w rozmowie z Dawidem Mysiorem, który prowadzi kanał na platformie YouTube o nazwie SPRAWKI, Braun wskazał, że „postawi krzyżyk przy nazwisku szefa Instytutu Pamięci Narodowej.

Tego samego dnia pojawił się też w telewizji Tomasza Sakiewicza z tajemniczą, czarną torbą. Prowadząca programu „Gość Dzisiaj” – Danuta Holecka – od razu ją zauważyła. Braun w trakcie rozmowy otworzył ją i wyjął z wnętrza co najmniej zaskakujący przedmiot. – Co to jest? Aha, łopata – relacjonowała dla widzów dziennikarka. Była to rozkładana saperka.

– Zostawiam dla prezesa Nawrockiego ten szpadelek praktyczny i mam nadzieję, że prędzej czy później się przyda – powiedział. Dodał, że „to oczywiście pewien znak”. – Nie chcemy przemieniać ekshumacji [chodzi o Jedwabne – red.] w groteskę, ale ważne są decyzje polityczne. Ważna jest wola polityczna. Rozumiemy, że nie wszystko może się zdarzyć z dnia na dzień, ale trzeba mięć tę wolę. Żeby ją przejawić, trzeba powziąć zamiar – tłumaczył.

Braun zostawił Holeckiej prezent dla Nawrockiego. Obiecała, że mu go wręczy

– Państwo, pani redaktor, będziecie się szybciej widzieli z panem prezesem Karolem Nawrockim, a może już prezydentem, który tu udzieli wywiadu. Proszę mu przekazać ten praktyczny upominek, narzędzie realnej pracy politycznej, która jest do wykonania – Holecka obiecała mu, że przekaże saperkę kandydatowi PiS-u.

