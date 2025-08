Trump o okrętach atomowych. „Znalazły się bliżej Rosji”

Prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu stacji Newsmax. Zaznaczył w nim, że Władimir Putin planuje przejąć całą Ukrainę.

– Putin może chcieć przejąć całą Ukrainę. Jednak myślę, że byłoby to dla niego bardzo trudne – mówił.

Jednocześnie oznajmił, że USA wprowadzą sankcje wobec Rosji. Nie jest też pewien, czy wpłynie to na Putina.

– On całkiem dobrze radzi sobie z sankcjami. Wie, jak ich unikać –ocenił.

Co Trump sądzi o Putinie?

Co prezydent USA sądzi obecnie o Putinie? – Oczywiście, że to twardziel, nic się pod tym względem nie zmieniło. Ale jestem zaskoczony. Dużo rozmawiałem z Putinem i myślę, że odbyliśmy świetne rozmowy. Potem wróciłem do domu i zobaczyłem, że na Kijów i na kilka innych miast zrzucono bomby, zabijając ludzi.

W rozmowie poruszono także temat oświadczenia relokacji okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Trump odpowiedział, że „znajdują się one bliżej Rosji”.

Prezydent USA zaznaczył, że decyzja ta wynika „z wysoce prowokacyjnymi wypowiedziami byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, obecnie wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”, które dotyczyły użycia rosyjskiego systemu odwetu nuklearnego.

