Twarda deklaracja Tuska po wideokonferencji RE. „Nikt nie chce kapitulacji Ukrainy”

Donald Tusk wziął we wtorek 19 sierpnia udział w spotkaniu Koalicji Chętnych, które odbyło się online. Rozmowa dotyczyła omówienia wyników wczorajszych rozmów w Waszyngtonie, m.in. gwarancji bezpieczeństwa. Przewodniczył jej premier Wielkiej Brytanii, który poinformował przywódców o wynikach rozmów w Białym Domu i omówił kolejne kroki.

„Wszystkie kanały wsparcia dla Ukrainy, które dotychczas ustanowiliśmy, powinny być nadal realizowane w sposób skoordynowany, jako kluczowy element gwarancji bezpieczeństwa” – skomentował spotkanie premier Bułgarii Rosen Żeliazkow.

Spotkania Koalicji Chętnych i Rady Europejskiej z udziałem Polski. Donald Tusk zabrał głos

„Przywódcy Kanady, Japonii, Turcji, Nowej Zelandii i państw europejskich ocenili bardzo realistycznie efekty spotkania na Alasce. Wszyscy potwierdziliśmy potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w wojnie z Rosją. Dobre wprowadzenie do rozpoczynającej się właśnie Rady Europejskiej” – napisał Tusk.

„Spotkanie pomogło zapewnić wszystkim państwom spójny obraz sytuacji. Podczas spotkania potwierdzono jedność Europy i determinację w kwestii wsparcia Ukrainy w procesie osiągania trwałego pokoju, który umocnił się dzięki rozmowom w Waszyngtonie” – zaznaczył prezydent Finlandii Alexander Stubb, którego reprezentował premier Petteri Orpo.

Echa spotkania Zełenski – Trump. Europejscy liderzy mówią jednym głosem

Tuż po tym spotkaniu miała miejsce wideokonferencja zwołana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę. Zapowiadając wydarzenie, szef RE podkreślił, że „wraz ze USA Unia Europejska będzie nadal działać na rzecz trwałego pokoju, który zabezpieczy kluczowe interesy Ukrainy i Europy w zakresie bezpieczeństwa”.

W trakcie spotkania Costa podkreślił, że „UE zdecydowanie wspiera naród ukraiński i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego”. „Ukraina była i pozostanie jednym z priorytetów przywódców w nadchodzących tygodniach i miesiącach, ponieważ nadal będziemy wspierać wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju. Pierwszym krokiem musi być natychmiastowe zaprzestanie przemocy przez Rosję” – brzmi dalsza część wpisu.

Tusk na spotkaniach Koalicji Chętnych i Rady Europejskiej. Europejscy przywódcy komentują

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła z kolei, że „w Waszyngtonie poczyniono postępy w rozmowach dotyczących silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, zakończenia rozlewu krwi, sankcji i powrotu uprowadzonych dzieci, ale ścisła współpraca jest kontynuowana”. Tusk stwierdził natomiast, że „wszyscy chcą pokoju, a nikt nie chce kapitulacji Ukrainy”. Wspomniał też o „realistycznej ocenie wysiłków prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny”.

Czytaj też:

Zełenski dał zielone światło. Trump przygotowuje mu spotkanie z PutinemCzytaj też:

Mikrofony uchwyciły, co Trump wyszeptał do Macrona. „To brzmi szalenie”