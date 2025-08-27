Rząd pogrzebie plany Nawrockiego? Koalicja planuje zręczny ruch

Z początkiem sierpnia Nawrocki został zaprzysiężony na najwyższy urząd państwowy. I choć objął go niespełna trzy tygodnie temu, to już zdążył zawetować kilka projektów – w tym ustawę wiatrakową, dot. obniżenia cen energii.

Koalicja 15 Października ostro krytykuje postawę prezydenta. Jeden z wiceministrów Tuska, niewymieniony z imienia i nazwiska, wskazał, że „zabawa w weta Nawrockiego” utrudnia pracę rządu. – Wszystko szło by płynnie, ale poradzimy sobie – stwierdził, cytowany przez redakcję Wirtualnej Polski.

Prezydenckie weta. Współpracownik Nawrockiego do przedstawicieli rządu: Weźcie odpowiedzialność

Szef prezydenckiej kancelarii skierował ostatnio wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. ustaw, które dot. m.in.: zamrożenia cen energii elektrycznej dla polskich rodzin czy wprowadzenia ograniczeń odnośnie programu Rodzina 800+ dla Ukraińców mieszkających w Polsce (chodzi o to, by świadczenie otrzymywały tylko te osoby, które pracują i płacą podatki). Zbigniew Bogucki chce skłonić Parlament do pilnego zajęcia się projektami, „bez zwłoki”, by te mogły wejść w życie jak najszybciej, najlepiej od października.

Nawrocki i jego współpracownicy zdają sobie jednak sprawę z faktu, że politycy u władzy nie poprą projektów zaproponowanych przez głowę państwa – jak nieoficjalnie dowiedział się portal WP. Wiceministrowie zabrali głos i – jak dowiedzieli się dziennikarze – Rada Ministrów planuje już ruch. Koalicja „szykuje” bowiem „własne” ustawy. – Niech działają. O to nam chodzi, żeby rząd pracował. Ale bez naszych projektów będzie im trudniej – mówi współpracownik prezydenta.

Gdy rozmówca WP usłyszał, że wiceszef jednego z resortów narzeka na weta, zwrócił się do Rady Ministrów, by „wzięła za to pełną odpowiedzialność”.

Politycy koalicji zaproponują własne projekty ustaw. Chodzi o Ukraińców, świadczenie 800+ i ceny energii

WP pisze, że politycy Tuska planują złożyć własne projekty ws. 800+ i energii elektrycznej.

Mają one zręcznie „ominąć to, co proponuje Nawrocki”. Są świadomi, że zamrożone ceny obowiązują tylko do końca września. W tym samym terminie muszą też zająć się kwestią Ukraińców. Więcej szczegółów ws. podał niedawno podczas konferencji prasowej w Warszawie Adam Szłapka. Rozwiązanie, nad którym pracują współpracownicy Tuska zakłada „uregulowanie kwestii świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce”. Nie chodzi wyłącznie o projekt 800 +, ale także o „wszystkie świadczenia, które są potencjalnie możliwe do wypłacenia”. Zostaną one powiązane z pracą lub z rejestracją w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (by obywatele obcych państw widnieli w systemie), co jest „wprost związane z pracą”. – To rozwiązanie już jest przygotowywane – mówił rzecznik prasowy RM. Cel, który przyświeca też rządowi, to uniknięcie ewentualnego „chaosu”.

To samo dot. też pierwszej zawetowanej ustawy – i w tym przypadku ministrowie mają pomysł, jak poradzić sobie z decyzją prezydenta. Jak zapowiedział niedawno szef rządu, ws. wiatraków przyjęte zostaną stosowne rozporządzenia.

