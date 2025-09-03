Andrzej Duda został youtuberem. Kanał Zero potwierdza

W środę w południe właściciel K0 poinformował, że „nowym autorem” w internetowej telewizji został Andrzej Duda.

Polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością na początku sierpnia ustąpił z pełnionej przez dwie dekady funkcji głowy państwa polskiego (od czterech tygodni pełni ją Karol Nawrocki, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej). W poniedziałek (15 września) ma odbyć się premiera pierwszego odcinka nowego programu Dudy w Kanale Zero.

3 września Stanowski (m.in. we wpisie na Instagramie) podał garść szczegółów.

Andrzej Duda w Kanale Zero

„Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora” – poinformował oficjalnie założyciel internetowego medium. Dziennikarz ujawnił, że z Dudą umówił się na 16 odcinków, które skupione będą wokół „16 gorących tematów”. Z użytkownikami platformy YouTube dzielił będzie się nie tylko swoimi „wspomnieniami”, ale też opiniami w sprawach „bieżących”. Nie będzie jedyną osobą, która występowała będzie w programie – jego rozmówcami będzie kilkadziesiąt osób.

Założyciel K0 przyznał na X – w kontekście zatrudnienia nowego autora – że „rozpiera go duma”. „To w ogóle jest chore. Dwa lata temu Kanał Zero nie istniał. Dwa lata temu Andrzej Duda był prezydentem, a generał Rajmund Andrzejczak dowodził polską armią [był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – przyp. red.]. Dokładnie w tym momencie nagrywają obok siebie, w dwóch różnych studiach” – informował.

Były prezydent potwierdza

Niedługo po opublikowaniu oficjalnie informacji o dołączeniu Dudy do Kanału Zero głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. Były prezydent „potwierdził” zaskakujące wieści. Podziękował też Stanowskiemu za zaproszenie.

I „zaprosił do oglądania i lektury książki »To ja«”. To jego autobiografia (wydana przez wydawnictwo Videre).

