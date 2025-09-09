Białoruski agent w rękach ABW, dyplomata wydalony. Ostra reakcja premiera

W poniedziałek doszło do zatrzymania białoruskiego agenta. O sprawie poinformował premier Donald Tusk.
„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała białoruskiego agenta” – napisał w mediach społecznościowych szef rządu.
Dodał, że „zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m Rumunii i Czech”.
Tusk podkreślił także, że „wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa”.
