Białoruski agent w rękach ABW, dyplomata wydalony. Ostra reakcja premiera

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała białoruskiego agenta” – napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

Dodał, że „zatrzymanie jest efektem współpracy ze służbami m Rumunii i Czech”.

Tusk podkreślił także, że „wydalony z Polski zostanie również dyplomata białoruski wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa”.

Więcej informacji wkrótce.

