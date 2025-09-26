Sikorski ma dostać nowe stanowisko. Tusk planuje zmiany

W 25. rocznicę utworzenia Platformy Obywatelskiej możemy spodziewać się pewnych zmian w partii Donalda Tuska. Jak przekonują dziennikarze „Super Expressu”, przewodniczący PO planuje ostatecznie wchłonąć Nowoczesną i Inicjatywę Polską, a także ostatecznie zmienić nazwę ugrupowania na Koalicję Obywatelską.

Radosław Sikorski sekretarzem generalnym PO?

Szefem partii ma pozostać Tusk, jednak zmiany objęłyby zastępców oraz stanowisko sekretarza generalnego. „SE” twierdzi, że mógłby zostać nim szef MSZ Radosław Sikorski, który podczas ostatniej rekonstrukcji rządu został już wicepremierem.

Jako drugiego poważnego kandydata do funkcji sekretarza generalnego wskazano Jarosława Urbaniaka. W tym momencie stanowisko zajmuje Marcin Kierwiński. – Ostatecznie o wszystkim zdecyduje Donald, na dzisiaj wydaje się, że stawia na szefa MSZ – mówił informator gazety, opisywany jako „ważny polityk PO”.

Powstanie Platformy Obywatelskiej

Początki Platformy Obywatelskiej sięgają 2001 roku, a jej inicjatorami byli Donald Tusk, Maciej Płażyński oraz Andrzej Olechowski. Inicjatorzy ugrupowania byli nazywani „trzema tenorami”. Do formacji dołączali m.in. politycy z Unii Wolności i Akcji Wyborczej Solidarność. Pierwszym przewodniczącym PO został Płażyński.

PO jeszcze w tym samym roku zadebiutowała podczas wyborów do Sejmu i Senatu. Ugrupowanie zawarło porozumienie z AWS, UW, PiS i ROP, dzięki czemu wystawiono wspólną listę wyborczą do wyższej izby parlamentu. Ostatecznie PO uzyskała w wyborach 12,7 proc. głosów, co było drugim wynikiem. Liderzy ugrupowania odmówili jednak udziału w koalicji z SLD, stając się tym samym największą siłą opozycyjną wobec rządu Leszka Millera.

W 2003 roku Płażyński zrezygnował z członkostwa w ugrupowaniu, a zastąpił go Tusk. Przewodniczącym klubu parlamentarnego został Jan Rokita. Sukcesem partii było uzyskanie 24,1 proc. głosów podczas pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. PO zajęła pierwsze miejsce i otrzymała 15 z 54 mandatów. W 2005 roku szeregi partii opuściła Zyta Gilowska, która wcześniej często występowała w imieniu PO krytykując rząd Leszka Millera.

