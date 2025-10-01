Co gdyby Tusk ustąpił? Polacy mają swojego faworyta
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie Źródło: PAP / Albert Zawada
Radosław Sikorski zdecydowanie prowadzi wśród potencjalnych następców Tuska. Pozostali politycy rządzącej koalicji muszą się postarać, aby go dogonić.

Choć na razie nic nie wskazuje na to, żeby premier Donald Tusk miał ustąpić ze stanowiska, niektórzy zastanawiają się, kto w takim przypadku mógłby go zastąpić. O to w najnowszym badaniu na zlecenie „Super Expressu” zapytał Instytut Badań Pollster.

Na pierwszym miejscu wśród potencjalnych następców na stanowisku szefa rządu uplasował się Radosław Sikorski. Wicepremiera i ministra spraw zagranicznych wskazało 41 proc. badanych.

Znacznie za wicepremierem na dwóch kolejnych miejscach podium uplasowali się ex aequo prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Obaj uzyskali po 13 proc. wskazań.

Tuż za podium znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który wytypowało 10 proc. respondentów. Najniżej znaleźli się politycy Lewicy — wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z 3 proc. wskazań oraz wicemarszałek Sejmu i współlider partii Włodzimierz Czarzasty z 2 proc.

Pozostałe 18 proc. badanych chciałoby, aby premierem został ktoś spoza wymienionych polityków.

Sikorski nieprzerwanie na czele. Wcześniejsze sondaże wskazywały podobny wynik

Badanie z podobnym pytaniem — „Jeśli Donald Tusk zrezygnowałby z funkcji premiera, kto powinien go zastąpić i stanąć na czele rządu?” — zadaliśmy Polakom w czerwcu. W badaniu SW Research na zlecenie „Wprost” ankietowani wybierać mogli między Rafałem Trzaskowskim, Radosławem Sikorskim i liderami pozostałych ugrupowań wchodzących w skład rządzącej koalicji.

Wówczas na pierwszym miejscu wśród potencjalnych następców Donalda Tuska uplasował się Radosław Sikorski, którego wskazało 20,4 proc. respondentów. Kolejne miejsce i 16,6 proc. wskazań przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu. 8,8 proc. badanych wytypowało Władysława Kosiniaka-Kamysza, 7,3 proc. Szymona Hołownię, a 3 proc. Włodzimierza Czarzastego.

Źródło: SuperExpress