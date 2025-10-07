Z kim Hołownia powalczy o posadę w ONZ? Wśród jego konkurentów jest Polak

Marszałek polskiego Sejmu porwał się na nie lada wyzwanie. W polityce udziela się dopiero od kilku lat, a z uchodźcami nie miał szczególnie wiele wspólnego. Przynajmniej nie w porównaniu z konkurentami, którzy mogą pochwalić się bogatym CV w tym zakresie.

Hołownia chce posady w ONZ. Z kim musi się zmierzyć?

Lider Polski 2050 konkurować będzie m.in. z 61-letnim Ahmetem Yildizem z Turcji, który pracował z uchodźcami i osobami przesiedlonymi w Bośni i Hercegowinie, Iraku, Libii czy Syrii. Urzędnik ten był m.in. szefem departamentu ds. Iraku w ministerstwie spraw zagranicznych Turcji. Był także konsulem generalnym w Mosulu oraz ambasadorem w Bośni i Hercegowinie. Piastował stanowisko doradcy ds. uchodźców syryjskich w tureckim rządzie, a od 2024 roku jest ambasadorem swojego kraju przy ONZ.

Z Hołownią o wpływowe stanowisko powalczy też 66-letnia Anne Hidalgo, pierwsza kobieta, która pełniła funkcję mera Paryża. Francuzka może pochwalić się także pracą w ministerstwie pracy swojego kraju oraz w biurze Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). O stanowisko w ONZ zabiega już od 2024 roku. Dziennikarze podkreślali, że spotykała się w tym celu m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku.

41-letnia Nicole de Moor z Belgii w okresie od 2022 do 2025 roku pełniła funkcję sekretarza stanu ds. azylu i migracji w rządzie Alexandra De Croo. Podczas belgijskiej prezydencji w Unii Europejskiej miała swój wkład w powstanie Europejskiego Paktu w sprawie Migracji i Azylu.

62-letnia Suzanne Burgener ze Szwajcarii pracowała już w strukturach ONZ jako wysłanniczka ds. Birmy. Wcześniej była też ambasadorem swojego kraju w Tajlandii i Niemczech. Pełniła ponadto funkcję zastępcy dyrektora Dyrekcji Prawa Międzynarodowego w randze ambasadora oraz kierownika wydziału prawa międzynarodowego, praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Federalnym Departamencie Spraw Zagranicznych Szwajcarii.

52-letni Niels Annen z Niemiec to były poseł, specjalizujący się w polityce zagranicznej i rozwoju. Był bliskim współpracownikiem Olafa Scholza w czasach, gdy ten pełnił funkcję kanclerza. Od maja 2025 roku Annen jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wcześniej był parlamentarnym sekretarzem stanu w tym samym resorcie. Pełnił również funkcję ministra stanu w MSZ za czasów kanclerz Angeli Merkel.

Drugi Polak powalczy z Hołownią o miejsce w ONZ

Z Hołownią powalczy również Roman Mazur, który z list Polski 2050 kandydował do Parlamentu Europejskiego. Nie odniósł wówczas sukcesu, ale działał w organizacji pozarządowej pomagającej uchodźcom z Afryki.

„Przedstawiłem konkretną podstawę mojego kandydowania. Uprzejmie proszę, nie ustawajcie w popieraniu przesłania, że do polityki nie idzie się dla stanowisk. Jestem w konkretnej robocie uchodźczo-migracyjnej za długo, by widzieć już jakiekolwiek korzyści z objęcia tego ważnego dla milionów ludzi stanowiska przez jakiegoś polityka” – pisał na X.

