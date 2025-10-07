Polacy nie chcą Hołowni w polityce. Druzgocący sondaż

Wszystko zaczęło się od posiedzenia Rady Krajowej Polski 2050 z końca września tego roku. To wtedy Szymon Hołownia postanowił, że nie będzie ubiegać się ponownie o stanowisko przewodniczącego własnej partii. Nie skorzystał również z rządowej propozycji objęcia teki wicepremiera. Politycy Polski 2050 zarekomendowali więc wybór Hołowni chociaż na stanowisko wicemarszałka Sejmu, bo zgodnie z umową koalicyjną fotel samego marszałka miałby objąć Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Hołownia jednak i tę propozycję odrzucił, ogłaszając, że chce w ogóle opuścić polską politykę. Z własnej partii też zamierza się ewakuować i wpierać ją z drugiego rzędu. Marzy mu się za to międzynarodowa polityka. A konkretniej posada Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. '