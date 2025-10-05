Szymon Hołownia się ewakuuje, Zbigniew Ziobro robi show, a prezydent Karol Nawrocki nie szuka zemsty. Nowy "Wprost"

„Ucieczka lidera”. Po rejteradzie Szymona Hołowni politycy Polski 2050 błędy wyliczają po cichu i głośno przekonują, że w partii jest plan, jak z nich wybrnąć i poprawić notowania – pisze Piotr Barejka.

„Głupi skok, szkoda chłopaka”. – Sądzę, że za jakiś czas Szymon Hołownia nie będzie mógł spojrzeć w lustro, będzie się wstydził, że zamiast walczyć o partię, myślał o sobie i splendorze – diagnozuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Paweł Kukiz.

„Nie chcę być prezydentem chaosu społecznego”. – Za pół roku nie będzie specjalnej ustawy dla Ukraińców. Wszystkie mniejszości narodowe w Polsce będą traktowane na takich samych zasadach. Taki sygnał poszedł do rządu. Jeśli ktoś mówi, że zdradziłem, to te słowa uznaję za nieodpowiedzialne – mówi prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie Joanny Miziołek i Elizy Olczyk.

„Ziobro show”. Na komisji śledczej ds. Pegasusa posłowie byli szczęśliwi, że w końcu udało im się przepytać Zbigniewa Ziobrę. Chyba nawet nie zauważyli, że on zrealizował cele, które sobie założył, a oni nie – analizuje Eliza Olczyk.

„Młodzi politycy się wypalają”. – Dziwię się politykom młodszego pokolenia, że tak szybko odpuszczają, myślą, że są stworzeni do wyższych stanowisk, a od roboty to są ci niżej – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Janusz Piechociński.

„Partia w stanie krytycznym”. – Trudno oczekiwać, że Ryszard Petru wniesie do Polski 2050 efekt świeżości. Wnosi za to bagaż – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Andrzej Rychard.

„Wyrok na obywateli”. Ostry spór polityczny odnośnie tak ważnych instytucji państwa prawa, jakim jest

Trybunał Konstytucyjny, nie może prowadzić do okradania obywateli przez inne organy – ostrzega Marek Isański.

„Innowacje są jak ogień”. – Innowacje są jak ogień: dzięki niemu mamy cywilizację, ale może też spalić dom. W mojej książce pokazuję dwie wizje przyszłości: utopię i dystopię – mówi prof. Min W. Jung w wywiadzie Krystyny Romanowskiej.

„Rozpędzone serce”. Piotr Kocyła przeszedł cztery operacje i żyje z wszczepionym kardiowerterem. Jego historia pokazuje, jak ważne są szybkie badania genetyczne – pisze Iwona Kopras-Fijołek.

„Czas nie zabija talentu”. – Gdy żegnasz matkę, to naprawdę żegnasz kawał siebie. Często w piosenkach opisywałam stratę, ale też ją gloryfikowałam. Myślałam, że umiem sobie z nią radzić – mówi Sylwii Borowskiej Kayah.

„W poszukiwaniu duszy”. Czym tak naprawdę jest dusza? Gdzie rodzi się nasza świadomość? Dlaczego niemal wszyscy wierzymy, że mamy duszę – nawet jeśli nie wierzymy w Boga? – pyta Paul Ham w książce „Dusza. Historia ludzkiego umysłu”.

