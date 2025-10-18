Co z oświadczeniem majątkowym prezydenta Nawrockiego? „Nie ma nic do ukrycia”
Co z oświadczeniem majątkowym prezydenta Nawrockiego? „Nie ma nic do ukrycia”

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: PAP / Marcin Gadomski
Sprawa wokół oświadczenia prezydenta Karola Nawrockiego budzi coraz większe zainteresowanie Polaków. Komentarza ws. udzielił mediom Rafał Leśkiewicz.

Serwis gazeta.pl przypomina, że głowa państwa musi rok do roku składać swoje oświadczenie do Sądu Najwyższego. W przepisach nie ma jednak informacji, że musi ono być jawne – do wglądu dla opinii publicznej. W gestii prezydenta jest wyrażenie zgody na publikację dokumentu.

Rzecznik prasowy prezydenta informował niedawno – w Polsat News – że prezydent "chce ujawnić swoje oświadczenie majątkowe". – Dlatego skieruje pismo do I Prezes Sądu Najwyższego, w którym wyrazi zgodę na upublicznienie – zapowiadał na antenie stacji Leśkiewicz. Wskazał też, że "nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stan majątku" byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. – Prezydent nie ma nic do ukrycia, co też pokazał w trakcie kampanii wyborczej 2025, publikując swoje oświadczenia z poprzednich lat – przypomniał wiceminister.

Źródło: gazeta.pl / polsatnews.pl