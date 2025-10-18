Co z oświadczeniem majątkowym prezydenta Nawrockiego? „Nie ma nic do ukrycia”

Serwis gazeta.pl przypomina, że głowa państwa musi rok do roku składać swoje oświadczenie do Sądu Najwyższego. W przepisach nie ma jednak informacji, że musi ono być jawne – do wglądu dla opinii publicznej. W gestii prezydenta jest wyrażenie zgody na publikację dokumentu.

Rzecznik prasowy prezydenta informował niedawno – w Polsat News – że prezydent "chce ujawnić swoje oświadczenie majątkowe". – Dlatego skieruje pismo do I Prezes Sądu Najwyższego, w którym wyrazi zgodę na upublicznienie – zapowiadał na antenie stacji Leśkiewicz. Wskazał też, że "nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stan majątku" byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. – Prezydent nie ma nic do ukrycia, co też pokazał w trakcie kampanii wyborczej 2025, publikując swoje oświadczenia z poprzednich lat – przypomniał wiceminister.