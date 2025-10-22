Anna Zalewska o nowej funkcji Andrzeja Dudy: Dla każdego jest to zaskoczenie

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Andrzej Duda rozpoczyna pracę w radzie doradczej polskiej firmy technologicznej ZEN.COM, określanej jako „polski Revolut”, zajmującej się cyfrową bankowością – o czym napisał Puls Biznesu. Były prezydent potwierdził tę informację i podziękował firmie za ofertę współpracy. To dobra zmiana?

Anna Zalewska: Myślę, że dla każdego jest to zaskoczenie, ale Andrzej Duda jest wolnym człowiekiem, szuka swojej drogi, pomysłu na życie, przyjmuje różnego rodzaju propozycje.

Od niedawna jest też youtuberem w Kanale Zero. To mniej zaskakujące?

To również mnie zdziwiło, ale przyjmuję z szacunkiem jego każdą indywidualną decyzję. Zobaczymy, jak to będzie oceniać społeczeństwo i czy się w tym zrealizuje.

A czy przed Szymonem Hołownią stoją otworem drzwi do światowej kariery?

Jeżeli chodzi o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, zdaje się, że marszałek może napotkać na spore kłopoty, bo nie spełnia kryteriów dotyczących wykształcenia, znajomości języków obcych, wiedzy o samej instytucji. Nie jest to do ogarnięcia w szybkim tempie, dlatego do faworytów mu daleko.

Jednak zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego, Szymon Hołownia byłby lepszym kandydatem na ambasadora w Stanach Zjednoczonych, niż Bogdan Klich.

Oczywiście, natomiast uważam, że Szymon Hołownia gorączkowo szuka prestiżowego miejsca, by osłodzić sobie gorycz porażki. Z polskiej polityki odchodzi bez chwały i zwycięstw, zostawiając swoją partię naprawdę na poziomie błędu statystycznego, a co gorsza skłóconą wewnętrznie. Sprawa wicepremierostwa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dzieli ugrupowanie Hołowni (Polska 2050 ma dostać stanowisko wicepremiera po wymianie marszałka Sejmu w listopadzie – red.), choć wiemy, że Donald Tusk jej chronicznie nie znosi, co nie sprzyja współpracy w ramach koalicji.

Hołownia porzucił tonący okręt, by zaspokoić swoje ambicje.

Równie krytycznie go pani oceniała, gdy uczestniczył w nocnych spotkaniach z politykami PiS?

Chyba od tego jest, by rozmawiał z każdym i był marszałkiem wszystkich posłów. Mam jednak sporo zastrzeżeń do jego postawy. Jego złośliwości i żarty na niskim poziomie, sposób prowadzenia obrad Sejmu, po prostu go dyskwalifikowały.