Tak Polacy oceniają rząd Tuska. Premier ma o czym rozmyślać

Rząd premiera Donalda Tuska pozytywnie ocenia jedynie 35,5 proc. Polaków – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. „Zdecydowanie pozytywnie” wskazało zaledwie 11,2 proc. ogółu respondentów, a „raczej pozytywnie” – 24,3 proc.

Negatywnie rząd oceniło za to 52,8 proc. ogółu respondentów. „Zdecydowanie negatywnie” wskazało 38,7 proc., a „raczej negatywnie” – 14,1 proc.

Wyborcy podzieleni ws. rządu. Tak oceniają go konkretne grupy

Szczegółowy podział według grup politycznych pokazuje wyraźne różnice. Wśród wyborców koalicji rządzącej pozytywną ocenę rządu wystawiło 84 proc. osób – w tym 26 proc. „zdecydowanie”, a 58 proc. „raczej”. Negatywną opinię o działaniach rządu ma za to 15 proc. ich wyborców – 0 proc. „zdecydowanie”, 15 proc. „raczej”. 1 proc. ankietowanych w tej grupie nie potrafił określić swojego zdania.

Wśród wyborców opozycji rząd oceniany jest znacznie gorzej – 78 proc. wskazało odpowiedzi negatywne, w tym 67 proc. „zdecydowanie negatywnie” i 11 proc. „raczej negatywnie”. Pozytywnie oceniło rząd tylko 4 proc. respondentów – 2 proc. zdecydowanie, 2 proc. raczej. 18 proc. respondentów nie miało zdania.

Pozostali wyborcy oceniają rząd w sposób mieszany. Pozytywnie opowiedziało się o nim 22 proc. – 2 proc. zdecydowanie, 20 proc. raczej, negatywnie 60 proc. – 40 proc. zdecydowanie, 20 proc. raczej. Ponownie 18 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Politolog nie ma złudzeń. Mówi o „cyrografach Tuska”

Zdaniem politologa, prof. Wawrzyńca Konarskiego powodów tak niskich notowań rządu można doszukiwać się w kilku kluczowych miejscach. Po pierwsze, zdaniem uczonego „rząd ma bardzo złą politykę informacyjną”. Po drugie, „wziął na siebie zbyt dużo różnego rodzaju zobowiązań”, które profesor wprost nazywa „cyrografami Tuska”. Na niekorzyść rządu działać ma także to, że część Polaków „zapomina o wszystkich negatywnych stronach rządu Zjednoczonej Prawicy”.

