Ważna decyzja ws. granicy z Białorusią. Donald Tusk: Będziemy gotowi

Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że Polska przygotowuje się do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią – w Bobrownikach i Kuźnicy. Oba punkty mają zostać udostępnione już w listopadzie. Jak zaznaczył szef rządu, będzie to otwarcie „na próbę”, a decyzja ma charakter tymczasowy.

Premier wyjaśnił, że w przypadku Bobrownik nie ma przeszkód logistycznych, które mogłyby opóźnić uruchomienie ruchu. Z kolei przejście w Kuźnicy do końca roku będzie dostępne wyłącznie dla samochodów o masie do 3,5 tony, ponieważ trwa tam remont nawierzchni.

Tusk odniósł się również do sytuacji na przejściu granicznym Połowce–Pieszczatka, które wciąż pozostaje zamknięte. – Jeśli chodzi o Połowce, tak długo, jak mamy tam wojskowy camp, nie możemy o tym mówić – wyjaśnił premier.

Bezpieczeństwo granicy zostało wzmocnione

Premier podkreślił, że otwarcie granicy jest możliwe tylko dzięki wzmocnieniu jej ochrony. – Jeśli mówimy o tym, że te przejścia mogą być otwarte, to głównie dlatego, że granica jest zabezpieczona tak dobrze, jak nigdy wcześniej. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom granica polsko-białoruska jest chyba najlepiej strzeżoną granicą w Europie. Dlatego możemy pozwolić sobie na pewne ryzyko związane z jej otwarciem – powiedział Donald Tusk.

Dodał, że decyzja rządu jest tymczasowa i elastyczna. – Jeśli okaże się, że z jakichś powodów (...) będzie trzeba zamknąć granicę, to nie będę się wahać ani chwili – podkreślił premier, zaznaczając, że bezpieczeństwo państwa pozostaje priorytetem.

Więcej informacji wkrótce.

