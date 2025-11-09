Tusk kontra Nawrocki. Nowy sondaż pokazuje intrygujący trend

Najnowsze badanie opinii publicznej sprawdziło, jak Polacy oceniają dwóch kluczowych polityków – Donalda Tuska, obecnego Prezesa Rady Ministrów, oraz Karola Nawrockiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestników zapytano wprost: „Kto z poniższych polityków – Karol Nawrocki czy Donald Tusk – jest Pana/Pani zdaniem lepszym politykiem?”.

Zdecydowana większość respondentów wskazała na premiera Donalda Tuska, choć przewaga nie jest przytłaczająca.

Donald Tusk z przewagą. Karol Nawrocki tuż za nim

Z badania wynika, że 49,4 procent ankietowanych uważa Donalda Tuska za lepszego polityka. Z kolei 44,9 procent respondentów wskazało Karola Nawrockiego. 5,7 procent badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wśród zwolenników Tuska 29,8 procent wskazało, że premier jest „zdecydowanie lepszy”, a 19,6 procent – że „raczej lepszy”. Z kolei prezydenta „zdecydowanie” poparło 32 procent, a „raczej” 12,9 procent respondentów.

Różnice są więc stosunkowo niewielkie, co pokazuje, że obaj politycy cieszą się dużym zainteresowaniem opinii publicznej.

Wyborcy podzieleni. Kto popiera Tuska, a kto Nawrockiego?

Podział opinii jest wyraźny, gdy przeanalizować wyniki w kontekście preferencji partyjnych.

Wśród wyborców koalicji rządzącej Donald Tusk nie miał sobie równych – wskazało go aż 94 procent ankietowanych (z czego 63 procent „zdecydowanie”, a 31 procent „raczej”).

Na Karola Nawrockiego w tej grupie wskazało 5 procent, natomiast 1 procent badanych nie miał zdania.

Inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców opozycji, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Tutaj Karol Nawrocki uzyskał przewagę – 63 procent ankietowanych uznało go za „zdecydowanie lepszego”, a 16 procent za „raczej lepszego”.

Premiera Tuska jako lepszego polityka wskazało 18 procent badanych (w tym 6 procent „zdecydowanie” i 12 procent „raczej”).

W grupie tak zwanych wyborców niezależnych wyniki były najbardziej wyrównane. Za Tuskiem opowiedziało się łącznie 35 procent respondentów (22 proc. zdecydowanie, 13 proc. raczej), a za Nawrockim 40 procent (18 proc. zdecydowanie, 22 proc. raczej). Aż 25 procent tej grupy nie potrafiło jednoznacznie wskazać, który z polityków jest lepszy.

Jak przeprowadzono badanie?

Badanie opinii publicznej przeprowadzone zostało na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 24–26 października 2025 roku przez United Surveys by IBRiS metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) oraz CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

