Konfederacja i partia Brauna wyprzedzają PiS? Zaskakujące wyniki sondażu

Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Zgodnie z badaniem partia Donalda Tuska mogłaby dziś liczyć na 28,8 proc. głosów, co oznacza wzrost o 0,4 pkt proc. w porównaniu z październikiem.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 20,7 proc. – to spadek o 2,9 pkt proc. i zarazem najniższy rezultat tej partii w badaniach CBOS od 2012 roku.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania – Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,2 proc., wzrost o 2,3 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (8,5 proc., spadek o 0,9 pkt proc.). Jak zauważa CBOS, łączny wynik obu Konfederacji – 21,7 proc. – po raz pierwszy przewyższa poparcie dla PiS.

Trzy współrządzące partie pod progiem wyborczym. Mają powody do zmartwień

Pod progiem wyborczym znalazłyby się wszystkie partie wchodzące w skład obecnej koalicji rządzącej. Lewica uzyskałaby 3,5 proc. poparcia, Partia Razem – 3,3 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni – 1,8 proc., a Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,4 proc. Respondenci deklarujący poparcie dla innych ugrupowań stanowili zaledwie 0,1 proc. badanych.

Według instytutu, gdyby partie lewicowe – Lewica i Razem – wystartowały wspólnie, mogłyby przekroczyć próg wyborczy. CBOS zwraca też uwagę, że wynik Prawa i Sprawiedliwości jest najniższy od trzynastu lat, co potwierdza pogłębiający się kryzys poparcia dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Coraz więcej niezdecydowanych. Rośnie potencjalna frekwencja

Wzrosło za to zainteresowanie udziałem w wyborach. W głosowaniu chciałoby wziąć udział 67 proc. uprawnionych – o 5 pkt proc. więcej niż w październiku i tyle samo co we wrześniu.

Jednocześnie znacząco powiększyła się grupa niezdecydowanych: aż 16,1 proc. respondentów nie potrafi wskazać, na kogo oddałoby swój głos. Jak podkreślają analitycy CBOS, to największy wzrost tej kategorii od wielu miesięcy.

