Minister spraw wewnętrznych i administracji – Marcin Kierwiński – postanowił, że w poniedziałek (17 listopada) otwarte zostaną dwa przejścia graniczne, łączące terytorium Polski i Białorusi.

– To nie jest w żadnym stopniu element jakichś negocjacji politycznych czy dotyczących ewentualnej wymiany więźniów. Ta decyzja była autonomiczna i była związana ze zrozumiałą zupełnie presją ze strony miejscowych. Mówimy o mieszkańcach Podlasia, szczególnie w pobliżu granicy, którzy ponoszą i tak bardzo duże ciężary z agresywną polityką Białorusi na granicy – tłumaczył w piątek (14 listopada) premier Donald Tusk, podczas konferencji prasowej.

Mińsk reaguje na decyzję Warszawy. MSZ opublikowało komunikat prasowy

Ministerstwo spraw zagranicznych jest „zadowolone” z tej decyzji.

„Krok ten będzie miał pozytywny wpływ na lokalny handel i odzwierciedla konstruktywne podejście Polski, skoncentrowane na potrzebach jej obywateli” – napisali przedstawiciele resortu Maksima Ryżenkowa na platformie X.

