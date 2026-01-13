Sabotaż podczas wyborów w Polsce 2050? „W grę wchodzi wszystko”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Sabotaż podczas wyborów w Polsce 2050? „W grę wchodzi wszystko”

Dodano: 
Adam Gomoła
Adam Gomoła Źródło: YouTube / Sejm RP
Wszystko wchodzi w grę, łącznie z sabotażem. Część naszych członków chwaliła się systemem w mediach społecznościowych, wrzucali zdjęcia – to zawsze zachęta dla hakerów. Przy tak ważnych wyborach partyjnych, wielu osobom może zależeć na impasie w naszym środowisku – komentuje w rozmowie z „Wprost” Adam Gomoła, poseł Polski 2050, odnosząc się do unieważnienia poniedziałkowej drugiej tury wyborów przewodniczącego Polski 2050.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona – a właściwie przerwana – z powodu problemów technicznych. Kiedy odbędzie się ta dogrywka między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Hennig-Kloską?

Adam Gomoła: Jeszcze nie ma ostatecznej daty. Rozważamy dwa scenariusze: albo powtórzenie samego głosowania, albo decyzję Rady Krajowej o nowym cyklu wyborczym. Muszą się zebrać gremia, co chwilę potrwa. Czuję jednak, że tempo będzie szybkie.

Jeszcze w tym tygodniu?

Musimy zamknąć temat w tym miesiącu. 21 stycznia kończy się kadencja obecnego zarządu. Jeśli do tego czasu nie wybierzemy nowych władz, organizacja znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji prawnej. To nas obliguje do podjęcia szybkiej decyzji.

Co się właściwie stało z systemem do głosowania, skąd te komplikacje?

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.