Niespodziewane oświadczenie TVP Info. Stacja tłumaczy coś, co rzuca się w oczy

Za poprzedniej władzy media publiczne często krytykowane były za skąpe wydzielanie czasu antenowego przedstawicielom opozycji. Tworzono nawet podsumowania, w których wyraźnie widać było uprzywilejowanie polityków Zjednoczonej Prawicy.

Niespodziewany komunikat TVP Info. Dlaczego tak mało PiS-u?

Nowe władze zapowiadały naprawę mediów publicznych, także pod kątem pluralizmu. Widzowie TVP Info mogą jednak zauważyć, że stacja niezbyt często pokazuje polityków PiS. Tej kwestii poświęcony został komunikat, który znajdziemy na stronie internetowej tvp.info.

„Obowiązkiem Telewizji Publicznej jest rzetelne informowanie i ukazywanie pełnej różnorodności wydarzeń, a także prezentowanie pełnego spektrum głosów obecnych w debacie publicznej, w szczególności w audycjach informacyjnych i publicystycznych” – przypomina na wstępie Telewizyjna Agencja Informacyjna TVP.

„W świetle rosnącej polaryzacji jest to zadanie trudne, ale nie niemożliwe. Dyrekcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz kierownictwu TVP Info, zależy, by widzowie oglądali pełną reprezentację polityczną, oczywiście z uwzględnieniem opozycji” – przekonują autorzy oświadczenia.

TAI: Politycy PiS nie chcą przychodzić do TVP Info

Dalej jesteśmy zapewniani, że wydawcy i producenci programów informacyjnych prawie codziennie kontaktują się bezpośrednio z politykami i ich asystentami, rzecznikami, biurami prasowymi, by przekazać zaproszenie do wystąpienia na antenie Telewizji Polskiej.

„Zebraliśmy z ostatnich czterech miesięcy przykłady zaproszeń i odpowiedzi od ważnych polityków PiS, a także urzędników Kancelarii Prezydenta. Próbowaliśmy mailowo, telefonicznie, przez asystentów czy biuro prasowe. Zaproszenia dotyczą programu »Pytanie Dnia« w TVP1 i TVP Info – flagowego formatu publicystycznego, najchętniej oglądanego w Telewizji Polskiej, oferującego przeszło kwadrans rozmowy jeden na jeden, z prowadzącym, bez innych gości, na wcześniej zapowiedziany temat” – czytamy dalej.

„Od listopada do dziś, do 109 wydań »Pytania Dnia« gdzie przewidywaliśmy obecność polityków, wystosowaliśmy 25 zaproszeń – prawie 1/5 dostępnego w tej audycji czasu antenowego chcieliśmy przeznaczyć, aby głos zabrali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości czy Kancelarii Prezydenta RP. W zdecydowanej większości były to zaproszenia odrzucane” – informuje w komunikacie TAI.

