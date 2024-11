Prawybory w KO niepotrzebne? Kandydat PiS w wyborach bez szans

Kandydat Koalicji Obywatelskiej ma większe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich niż osoba, na którą postawi PiS – wynika z sondażu z sondażu IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu. Pod uwagę wzięto Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego z KO, a po stronie Prawa i Sprawiedliwości sprawdzono szanse Przemysława Czarnka oraz Karola Nawrockiego.

Gdyby prezydent Warszawy potencjalnie spotkał się w drugiej turze z byłym ministrem edukacji i nauki to zwycięsko z tej batalii wyszedłby Trzaskowski, który uzyskałby 50,9 proc. poparcia. Czarnek mógłby liczyć na 35,2 proc. głosów, 7,5 proc. badanych by się wahało, a do urn nie poszłoby 6,4 proc. wyborców.

Włodarz stolicy wygrałby również z szefem Instytutu Pamięci Narodowej. W takim zestawieniu głos na Trzaskowskiego oddałoby 49,99 proc. uczestników sondażu, a na jego rywala 36,4 proc. Wątpliwości miałoby w takim wariancie 8,8 proc. respondentów, a pięć proc. osób zostałoby w domach.

W przypadku drugiej tury z udziałem Sikorskiego i Czarnka lider polskiej dyplomacji mógłby liczyć na 46,5 proc. głosów, a były szef MEiN na 35,3 proc. ankietowanych. 8,2 proc. nie potrafiło wytypować osoby, na którą by zagłosowali, a 10,1 proc. badanych nie poszłoby głosować.

W pojedynku Sikorskiego z Nawrockim pierwszy z wymienionych zdobyłby 46,7 proc. poparcia, a drugi 36,3 proc. głosów. 9,8 proc. ankietowanych zastanawiałoby się, na kogo oddać głos, a obywatelskiego obowiązku nie spełniłoby 7,1 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-9 września na próbie tysiąca respondentów za pomocą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).



