Najnowszy sondaż CBOS. Kaczyński nie będzie zachwycony

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikował sondaż partyjny. Ostatni raz, gdy CBOS pytał Polaków o ich preferencje polityczne, większość z nich wskazywała Koalicję Obywatelską (32 procent respondentów). Tyle samo głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce podium zajęła zaś Konfederacja Wolność i Niepodległość – 15 proc.

A jak sytuacja przedstawia się obecnie? Sondaż nie jest z pewnością powodem dla KO do świętowania, jednak może ona odetchnąć – koalicja będąca u władzy nie dzieli już miejsca z Prawem i Sprawiedliwością, ale różnica, jaka dzieli ugrupowania, nie jest duża.

Najnowszy sondaż CBOS. PiS depcze po piętach KO

Nieco ponad dwa tygodnie temu PiS i KO znajdowały się na tym samym miejscu. Choć KO wysunęła się na prowadzenie, to jednak od PiS-u dzieli ją tylko jeden punkt procentowy, co łatwo nadrobić.

Pracownica CBOS zapytał 1001 osób o ich preferencje wyborcze. Na kogo oddaliby głos, gdyby mieli postawić „x” na karcie do głosowania 18 maja (tego dnia odbędą się wybory prezydenckie 2025 – ich pierwsza tura)? W badaniu chodziło o obsadzenie polityków w Sejmie (izba niższa) i Senacie (izba wyższa). 29% wskazało na KO, 28% na PiS, a 16% na Konfederację.

Poza podium znalazła się Lewica i Razem – po 6%, Trzecia Droga (czyli Polskie Stronnictwo Ludowe wespół z Polską 2050) – 5% i inne ugrupowania, które wskazywali Polacy – 2%. Warto zwrócić uwagę, że spora część uczestników badania nie potrafiła wskazać żadnej partii – tak wskazało 7% z nich.

Analityk CBOS zwraca uwagę na deklarowaną frekwencję. „91%”

Badanie przeprowadzono w dniach miedzy 12 a 13 maja. Użyto do tego celu dwóch metod – wywiadów telefonicznych (tak zebrano 91,2% odpowiedzi), a także wywiadów internetowych (pozostałe 8,8%).

Co ciekawe, jak wskazuje Krzysztof Pankowski – analityk z CBOS – Polacy są bardzo zmobilizowani przed wyborami. „Gotowość do uczestnictwa w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby odbywały się już teraz, zadeklarowało aż 91% uprawnionych do głosowania” – czytamy na stronie fundacji.

twitterCzytaj też:

Gorzkie słowa Tuska po wiecu Nawrockiego. „Rosja się cieszy”Czytaj też:

Donald Tusk ogłosił nowy program. Koszt? 13 mld zł