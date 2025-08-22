Polacy ocenili Nawrockiego jako prezydenta. Jest pierwszy sondaż

Z sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że prezydenta Karola Nawrockiego dobrze ocenia 41,7 proc. społeczeństwa. 32,7 proc. z kolei twierdzi, że w swojej roli wypada on źle. Pozostałe 25,6 proc. badanych nie mogło zdecydować się na żadną z dwóch powyższych odpowiedzi.

Pierwszy sondaż oceniający prezydenta Nawrockiego

„W ostatnim badaniu zapytaliśmy Polaków po raz pierwszy, jak oceniają obecnego Prezydenta Karola Nawrockiego. Ponad 40 proc. respondentów wystawiło mu ocenę pozytywną, podczas gdy pozostali podzielili się między opinie krytyczne i neutralne” – informują na platformie X przedstawiciele OGB.

Do wyników sondażu dołączono infografikę, która sprowokowała kilka nieprzychylnych komentarzy. Internauci zwrócili uwagę, że dominująca opcja pozytywna dla polityka została powiększona optycznie, a dwie kolejne stopniowo są coraz mniejsze. Użytkownik Marcin pytał, co ma na celu takie powiększenie i stwierdzał, że jest to „piękna manipulacja”.

Sondaż. Prezydent Nawrocki oceniony po niespełna miesiącu

Inny komentujący zauważył, że Karol Nawrocki w zasadzie jeszcze niczego jako prezydent nie zdążył zrobić. Zaraz jednak dodał, że i tak jak na otwarcie, to polityk uzyskał „słabiutki wynik”. Internautka zauważyła, że badanie było przeprowadzone kilka dni temu. „No to czekamy na sondaż po kompromitacjach tego tygodnia” pisała.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-13 sierpnia 2025 roku na grupie 1000 Polaków. OGB zastosowała metodę CATI, czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.

Pierwsze weto nowego prezydenta

Sondaż przeprowadzony był niestety już po tym, jak Karol Nawrocki zgłosił swoje pierwsze weto. Jeden z głównych zapisów zablokowanej ustawy dotyczył zamrożenia cen energii na poziomie 500 zł/MWh. W trakcie konferencji prasowej Nawrocki stwierdził, że „ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu”. – Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej – komentował.

