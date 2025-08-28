Polacy ocenili weto Nawrockiego. Wyniki sondażu mówią same za siebie

Karol Nawrocki 25 sierpnia poinformował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. – Nadal jesteśmy otwarci na pomoc dla obywateli Ukrainy, to się nie zmienia. Nie zmienia się także strategiczny cel państwa polskiego w obliczu ataku Rosji na Ukrainę – interesem Polski jest militarne, wojskowe wspieranie Ukrainy w tym konflikcie – zaczęła tłumaczyć swoją decyzję głowa państwa.

– To Federacja Rosyjska jest sprawcą, a Ukraina ofiarą tej wojny. Ale po 3,5 roku nasze prawo powinno zostać skorygowane. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty, wokół której toczyła się debata publiczna, że 800 plus powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy – dodał Nawrocki. Prezydent przypomniał swoje hasło wyborcze „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Wspomniał o „doprowadzeniu do sprawiedliwości społecznej”.

Weto prezydenta ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Polacy zabrali głos w sondażu

Decyzja Nawrockiego wywołała lawinę komentarzy polityków. „Za” byli PiS i Konfederacja, a przeciwko Koalicja Obywatelska i Lewica. Pracownia SW Research zapytała na zlecenie Onetu, czy Polacy popierają weto prezydenta ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Pozytywnie na tak postawione zagadnienie odpowiedziało 59,8 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 25,4 proc. respondentów. 14,7 proc. uczestników sondażu wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Decyzję Nawrockiego bardziej popierają mężczyźni niż kobiety (63,4 proc. vs. 56,5 proc.), osoby w grupie wiekowej 25-34 lata niż te po 50. roku życia (73,5 proc. vs. 50,1 proc.), czy mieszkańcy miast do 20 tys. obywateli niż powyżej pół miliona (67,8 proc. ws. 55,5 proc.).

Badanie wykonano od 26 do 27 sierpnia 2025 r. metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. Zrealizowano 814 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

