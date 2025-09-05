Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Tak widzą jego prezydenturę

6 sierpnia Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski i od tamtego czasu aktywnie wykonuje swoje zadania. Zawetował już 7 ustaw, wywołując sporą krytykę zwłaszcza przy tzw. wiatrakowej i o pomocy dla obywateli Ukrainy. Wybrał się też w pierwszą podróż zagraniczną do USA, a następnie Włoch. Nie krył się też z niechęcią do rządu, a zwłaszcza premiera Donalda Tuska.

Sondaż. Polacy ocenili prezydenta Nawrockiego

SW Research zadała Polakom jedno pytanie – „Jak Pani/Pan ocenia pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego?”. Okazuje się, że 42,9 proc. badanych wybrało opcję „pozytywnie”. 32,2 proc. ankietowanych stwierdziło, że „negatywnie”, a na odpowiedź „trudno powiedzieć/nie mam zdania” zdecydowało się 24,9 proc. pytanych.

Uwagę zwraca fakt, że co czwarty badany nie umiał jeszcze udzielić odpowiedzi. Być może okres wakacyjny nie sprzyjał śledzeniu polityki. Możliwe także, że miesiąc to dla niektórych za krótko, by wyrobić sobie opinię.

Kto częściej doceniał Nawrockiego?

Sondażownia stwierdziła, że największe poparcie Karol Nawrocki zdobył wśród najmłodszych wyborców. W grupie do 24 roku życia miał on aż 55,2 proc. pozytywnych odpowiedzi. Najgorzej było wśród osób powyżej 50. roku życia, gdzie pozytywnych ocen było tylko 33,6 proc.

Pozytywnie o Nawrockim wypowiadali się najczęściej mieszkańcy miast do 20 tys. (53,6 proc.) i wsi (45 proc.). Mieszkańcy miast powyżej 500 tys. najrzadziej decydowali się na pozytywne oceny prezydenta (37,5 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2-3 września 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

