Kaczyński w roli „zakładnika”? Nowy sondaż. Ekspert o paradoksie

W sondażu IBRiS, który został zrealizowany dla „Rzeczpospolitej”, zapytano Polaków, na które ugrupowanie oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Na prowadzeniu jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,4 proc. (o 1,7 pkt. proc. więcej niż w badaniu z końca września).

PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym. Najnowszy sondaż partyjny

Na drugiej pozycji znalazło się PiS, które ma poparcie na poziomie 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.). Na najniższym stopniu podium uplasowała się Konfederacja (15 proc., wzrost o 1,6 pkt. proc.), a w dalszej części stawki są: Nowa Lewica (6,7 proc., spadek o 0,9 pkt. proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,5 proc., spadek o 0,2 pkt. proc.).

Polskie Stronnictwo Ludowe ma 4,1 proc. poparcia (tyle samo co pod koniec września), Razem – 4 proc. (wzrost o 1,4 pkt. proc.) i Polska 2050 – 1,3 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.). 5,4 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos.

Ekspert o „paradoksie”. Kaczyński w roli zakładnika?

Wyniki badania skomentował prezes IBRiS. – Mimo że premier Donald Tusk ma wyraźny problem ze skutecznością swojego rządu, nie traci poparcia. Paradoks polega na tym, że to Jarosław Kaczyński od ponad kwartału próbuje wyrwać się z okrążenia Brauna i Konfederacji – i wciąż nie jest w stanie tego zrobić. PiS nie zyskuje. Co więcej, Kaczyński nie potrafi zdyskontować zwycięstwa Nawrockiego – skomentował dla „Rzeczpospolitej” Marcin Duma.

– Cele Tuska i Kaczyńskiego są dziś zupełnie odmienne, obydwaj grają na innych podwórkach. Tusk skupia się na własnym zapleczu rządowym i koalicyjnym oraz najpewniej przygotowuje grunt pod szerszy sojusz – np. z PSL oraz resztkami Polski 2050, z Lewicą w roli skrzydłowego. Kaczyński tymczasem znalazł się w bardzo niekomfortowej i niechcianej dla siebie roli „zakładnika” Mentzena i Brauna. Dodatkowo tematy, które wcześniej sprzyjały PiS, jak migracja, silnie obecna w kampanii prezydenckiej, dziś tracą swoją moc mobilizacyjną. Najlepiej było to widać podczas ostatniej demonstracji PiS – ocenił.

Czytaj też:

Polacy wysyłają Kaczyńskiego i Tuska na emeryturę. W tym sondażu nie ma „ale”Czytaj też:

Samolot z Władimirem Putinem nad Polską? Wyraźny sprzeciw w sondażu