Tusk zwrócił się do swojej przeciwniczki. „Mówię to od serca”

W poniedziałek podczas wspólnego wystąpienia z Rafałem Trzaskowskim w Otwocku Donald Tusk po raz kolejny krytykował media publiczne i niechęć wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do wspólnej debaty przedwyborczej z jego udziałem.

– Mamy w telewizji rządowej coś gorszego niż cenzura, mamy potok nienawiści (…) Nie chcielibyście, zwracam się do tych, którzy chcą głosować na PiS, zobaczyć, jak rozmawiamy twarzą w twarz? I zobaczyć kto ma rację, lepsze argumenty? Przecież to nie jest MMA, ja bym mu krzywdy nie zrobił! – mówił Tusk.– Przecież chodzi o to, żeby wszyscy, także ci, którzy mają inne poglądy niż Rafał i ja, mogli naprawdę wybierać – dodał lider PO.

Uczestniczka zakłócała wystąpienie Tuska

W pewnym momencie usłyszał krzyki swojej przeciwniczki w tłumie.

– Jakbyśmy tak naprawdę porozmawiali… Np. pani tutaj na mnie krzyczy, w tej chwili. Niech pani pomyśli o jednym. Mówię to od serca, z całą serdecznością do pani. Pani może tu stać i krzyczeć na mnie – zaczął Tusk. – Wyobraża sobie pani, żeby ktoś z nich (innych na wiecu – red.) mógł stać tak blisko Kaczyńskiego i wygrażać i pokrzyczeć? To jest ta różnica. Pani tu się czuje też jak w domu. I nas to nie obraża – przekonywał. Wtedy rozległy się śmiechy i brawa.

– Ja nie widzę nic złego w tym, że ktoś ma inny pogląd. Chcę, żeby był wśród nas. Na tym to musi polegać – powiedział Tusk.

Lider PO już wielokrotnie w czasie kampanii wbijał szpilę swojemu oponentowi, namawiając go do debaty.

– Drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić. Ze mną będzie po polsku. Godzinka debaty i po bólu – zwrócił się do niego pod koniec sierpnia. Jarosław Kaczyński zapytany przez dziennikarzy o możliwość debaty z Tuskiem powiedział, że może debatować z Manfredem Weberem, sugerując, że lider PO jest wykonawcą poleceń szefa EPL.

