Wyniki wyborów 2023. Ile procent zdobyło Prawo i Sprawiedliwość?

W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. Tego samego dnia Polacy mogli wziąć udział w krajowym referendum. Głosowanie w wyborach do Sejmu, do Senatu oraz w referendum nie było obowiązkowe. Wyborcy samodzielnie decydowali, w których z tych trzech głosowań chcieli wziąć udział. Lokale, w których można było oddać głos, były otwarte od godz. 7:00 do 21:00.

Wybory 2023. Kto wygrał wybory? Ile zdobyło PiS?

O godz. 21:00, po zamknięciu lokali wyborczych i zakończeniu ciszy wyborczej zostały podane pierwsze wyniki sondaży exit poll. Swoje badanie po raz kolejny przeprowadził Ipsos. Z tego sondażu wynika, że PiS zdobył 36,8 proc. głosów, KO – 31,6 proc., Trzecia Droga – 13 proc., Nowa Lewica – 8,6 proc., Konfederacja – 6,2 proc., a Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 proc. Frekwencja wyniosła 72,9 proc.

Podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych swój sondaż exit poll przeprowadziła także Ogólnopolska Grupa Badawcza. Z tego badania wynika, że PiS zdobyło 33,5 proc., KO – 31,4 proc., Trzecia Droga – 13,9 proc., Nowa Lewica – 9,8 proc., a Konfederacja – 7,7 proc.

Referendum 2023. Jakie pytania?

W referendum zostały zadane cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Warto przypomnieć, że wyniki referendum są wiążące jedynie wtedy, kiedy weźmie w nim udział ponad 50 proc. uprawnionych.

