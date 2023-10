NA ŻYWO: Wybory 2023 i referendum. Rekordowa frekwencja w kraju i za granicą!

20:05 W komisji obwodowej w Luboszycach interweniowała policja. Jej członkowie odradzali głosowanie na komitet Polska Jest Jedna. Okazało się, że pomylili ten komitet z komitetem Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców



Członkowie komisji odradzali głosowanie na jeden komitet. Przyjechała policja 19:55 19:45 Na Woli w Warszawie (szkoła przy ul. Karlińskiego 6) dwa razy zabrakło dziś kart wyborczych. Jak informuje nasza dziennikarka, karty dojechały, 200 sztuk. Nie było ich od 17:30 do teraz, czyli prawie dwie godziny nie było głosowania 19:35 Wiele wskazuje na to, że Oskar Szafarowicz złamał ciszę wyborczą towarzyszącą wyborom parlamentarnym i referendum. Mimo tego młody działacz PiS zasiada nadal w komisji wyborczej



Oskar Szafarowicz złamał ciszę wyborczą? Opublikował wymowne zdjęcie 19:34 Trudna sytuacja w obwodowej komisji wyborczej nr 124 w LO przy ulicy Skarbińskiego w Krakowie. Do spisu wyborców zapisało się bardzo wielu studentów, którzy mieszkają w pobliskich akademikach



Co z długimi kolejkami do komisji oraz osobami, którym grozi to, że nie zdążą zagłosować przed21? - Takie sytuacje zachodziły już w przeszłości. Wówczas PKW uznawała, że te osoby, które stawią się do kolejki do 21 mają prawo oddać głos - tłumaczył szef PKW 18:52 Wybory 2023. Do której godziny można głosować?



Lokale wyborcze są otwarte do godz. 21. Głosowanie w wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużone, ale decyduje o tym okręgowa komisja wyborcza



Bazarek wyborczy. O co chodzi z cenami pistacji, kolendry, trzciny, lawendy i konfitur? 18:43 Oto zebrane najnowsze dane o frekwencji:



Wybory 2023. PKW podała frekwencję na godzinę 17:00 18:40 Odnotowano łącznie 207 wykroczeń wyborczych. Od ostatniego meldunku to 44 nowe wykroczenia 18:40 Szef PKW: Od ostatniego meldunku wzrosła liczba przestępstw w Kodeksie karnym. Doszło do 16 przestępstw związanych z niszczeniem dokumentów wyborczych i referendalnych.



Doszło także do jednego przypadku odstąpienia innej osobie karty do głosowania oraz jednego przypadku wywierania wpływu na sposób głosowania oraz do 12 nowych przypadków wyniesienia kart wyborczych z lokalu wyborczego. 18:40 Najmniej osób zagłosowało w Ustroniu (woj. śląskie) - 32,67 proc. 18:39 Najwięcej osób zagłosowało w gm. Klwów na Mazowszu - 75,59 proc. 18:39 PKW podała, że spośród miast wojewódzkich najwyższa frekwencja jest w Warszawie (63,17 proc.) i Białymstoku (62,64 proc.). Najniższa frekwencja została odnotowana w Lublinie - 53,21 proc. 18:37 Najniższa frekwencja pod względem województw padła w województwie opolskim - 52,26 proc. 18:36 Najwyższą frekwencję odnotowano w województwach:

1) Mazowieckie - 60.77 proc.

2) Małopolskie - 58,9 proc.

3) Łódzkie - 58,58 proc. 18:35 Najniższa frekwencja jest w okręgu Opole, gdzie wynik to 52,26 proc. 18:34 Rekord frekwencyjny do godz. 17 - Warszawa, gdzie do urn poszło 63,21 proc. uprawnionych do głosowania 18:33 Szef PKW: Przekroczyliśmy w tej chwili wyniki frekwencyjne z wyborów prezydenckich z 2020 roku - w pierwszej turze o godz. 17 wynosiła 48 proc., a w drugiej turze 52 proc. 18:31 Frekwencja na godz. 17 wynosi 57,54 proc. - przekazuje szef PKW Sylwester Marciniak. W 2019 roku frekwencja o godz. 17 wynosiła 45,94 proc. 18:31 Wybory 2023

W Częstochowie policja zatrzymała 43-latka, który wyniósł kartę referendalną z lokalu. Funkcjonariusze nie potwierdzili natomiast zgłoszenia o podawaniu głosującym przez członka komisji długopisu z nazwiskiem kandydata - poinformowała asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 17:50 W Szczecinie frekwencja o godz. 17 wynosiła 62 procent. Przed czterema laty o tej porze było to 44 proc. - donosi dziennikarz Radia Zet.



twitter.com 17:32 Małopolska policja donosi o kilku incydentach podczas wyborów. - W Zakopanem mężczyzna zabrał kartę do głosowania swojej żonie, pomiął ją i wyszedł z kartą w kieszeni z lokalu wyborczego. W Gorlicach Starszy mężczyzna podarł kartę do głosowania, a następnie wrzucił do urny i wyszedł z lokalu wyborczego. Natomiast w Nowym Sączu mężczyzna zabrał kartę referendalną poza lokal wyborczy - powiedziała PAP Katarzyna Cisło z Zespołu Prasowego Małopolskiej Policji. 17:18 W lokalu wyborczym na Osiedlu Bajkowym w Tczewie doszło do naruszeń wyborczych ze strony dwóch członków komisji. Zarzucano im niestosowne zachowanie i agitację wyborczą. Na miejsce została wezwana policja. 16:47 Wiceprzewodniczący jednej z komisji wyborczych w pow. parczewskim (Lubelskie) miał 0,3 promila alkoholu w organizmie miał - podała policja. 16:28 Będą dwa sondaże exit poll



W tym roku po zakończeniu ciszy wyborczej poznamy wyniki dwóch sondaży exit poll. Jak są przeprowadzane i jaka jest ich wiarygodność?



Wybory 2023. Sondaż exit poll. Co to jest i czy jest wiarygodny? 16:05 Śmierć w lokalu wyborczym



Głosowanie w wyborach parlamentarnych w jednej z komisji w Łodzi miało dramatyczny przebieg. Rano na terenie lokalu wyborczego zmarła kobieta.



Głosowanie w wyborach parlamentarnych w jednej z komisji w Łodzi miało dramatyczny przebieg. Rano na terenie lokalu wyborczego zmarła kobieta.



twitter.com 15:38 Swój głos w wyborach oddał już Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.



Już teraz zapraszamy na wieczór wyborczy we Wprost. Znajdą Państwo u nas wszystkie najważniejsze informacje: wyniki sondaży exit poll, komentarze polityków i wiele wiele więcej. Na godz. 12:00 wydano ponad 6 mln 407 615 kart do głosowania, co stanowi 22,59 proc. w stosunku do osób uprawnionych. 12:58 Kolejka do lokalu wyborczego w Oslo twitter.com 12:56 Nietypowa forma zachęcania do głosowania w Warszawie. Portal haloursynow.pl informuje, że lokalna pizzeria oferuje darmową pizzę dla tych, którzy zrobią sobie zdjęcie przy urnie wyborczej. 12:43 Coraz więcej polityków zamieszcza zdjęcia z lokali wyborczych. Kto już oddał głos? Politycy głosują w wyborach 2023. Kto już odwiedził lokale wyborcze? 12:28 „Należy wskazać komisjom, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać” – zaznaczyła Państwowa Komisja Wyborcza w swoim stanowisku. 12:23 Wydawanie kart do referendum. Członkowie PKW przypomnieli, jak mają postępować członkowie okręgowych komisji wyborczych. Wątpliwości wokół wydania kart do referendum. Przypomniano procedury 10:48 Duże zainteresowanie wyborami 2023 za granicą. W tym kraju padł rekord zarejestrowanych do głosowania. Wybory 2023 za granicą. Tutaj padł rekord zarejestrowanych wyborców 10:25 Szef PKW Sylwester Marciniak zaznaczył, że na przeszło 30 tysięcy OKW nie ma zdarzeń nietypowych – Można powiedzieć, że wybory przebiegają bardzo spokojnie i mam nadzieję, że tak będzie do końca – mówił. 10:23 Podczas konferencji PKW podała tylko dane liczbowe o przestępstwach, nie poinformowała, na czym polegały najpoważniejsze wykroczenia w dniu głosowania. 10:17 – Stwierdzono 13 wykroczeń usuwania i uszkadzania ogłoszeń oraz jeden nieobyczajnego rysunku. Odnotowano 4 przypadki umieszczania plakatów wyborczych i 29 przypadków prowadzenia agitacji wyborczej– informował na konferencji PKW po godz. 10:00 sędzia Wojciech Sych. – Łącznie odnotowano 144 przypadki wykroczeń – mówił. 10:15 Sędzia Wojciech Sych informował na konferencji, że według komendanta głównego policji na godzinę 6 rano odnotowano trzy przestępstwa określone w kodeksie karnym. Chodzi o zakłócenie przebiegu wyborów i podłączenie do sieci teleinformatycznej. – Nie odnotowano żadnych przestępstw z kodeksu wyborczego ani ustawy o referendum ogólnokrajowym – mówił. 10:10 Dane o frekwencji będą podane na godz. 12 i 17. Żadnych danych na godz. 10 PKW nie posiada. 10:05 Trwa konferencja PKW. –Otrzymaliśmy informację, że w OKW w Legnicy, w jednej z komisji, brakuje prądu, ale awaria została już usunięta. Ponadto w Słupsku zostały wydrukowane błędne spisy wyborców. Poinformowano urząd, który wydrukował poprawne wpisy i niezwłocznie dostarczył je do komisji – poinformował szef PKW, Sylwester Marciniak. 10:01 Politycy głosują w wyborach 2023. Do oddania głosu zachęcał m.in. Michał Urbaniak. twitter.com 9:18 Wybory 2023 i referendum. Jak oddać ważny głos? Kiedy głos jest nieważny? Odpowiedzi w krótkim poradniku. Wybory 2023. Jak oddać ważny głos? 8:10 Referendum 2023. Jakie są pytania w referendum? Czy trzeba w nim oddać głos? Co zrobić, jeśli nie chcę głosować? W tym artykule znajdziecie wszystkie odpowiedzi. Referendum 2023. Jakie są pytania referendalne? 8:03 Przewodniczący OKW nr 106 w Szczecinie powiedział w TVN24, że lokal został otwarty zgodnie z planem o 7:00. Już przed otwarciem stała przed nim kolejka chętnych do oddania głosu. 7:35 W tych wyborach Polonia jest bardzo zmobilizowana. Liczba utworzonych obwodów za granicą jest rekordowa, powstało ich 417. twitter.com 7:22 Wybory 2023. Czy aby zagłosować wystarczy okazać dowód tożsamości w telefonie, czy potrzebny jest tradycyjny dokument? Odpowiadamy w artykule. Wybory 2023. Wystarczy mObywatel, czy trzeba wziąć dowód, żeby zagłosować? 7:07 Polacy ruszyli do urn. Nie tylko w Polsce. Korespondent RMF FM pokazał poranną kolejkę do jednej z komisji wyborczych w Kolonii. twitter.com 7:00 Lokale wyborcze otwarte. Rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 oraz referendum ogólnokrajowym. 6:29 Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że do momentu zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie, w szczególności zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Zabronione jest także prowadzenie kampanii referendalnej w jakiejkolwiek formie. 6:24 W sobotę głos w wyborach oddali Polacy w państwach Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej. Wybory 2023. Ralph Kaminski już zagłosował. Razem z nim tysiące Polaków 06:07 Niedziela 15 października to dzień wyborów parlamentarnych i referendum. Polacy wybierają 460 posłów oraz 100 senatorów. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7. Przez cały dzień będziemy dla Państwa relacjonować najważniejsze wydarzenia wyborcze. O godzinie 21 podamy wyniki exit polls. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Wybory 2023. Jak głosować?

W wyborach parlamentarnych 2023 Polacy głosują na kandydatów na posłów i senatorów. Po otrzymaniu karty do głosowania należy zgłosić się do komisji wyborczej właściwej dla naszego miejsca zameldowania (albo do tej, do której się przepisaliśmy) i okazać dowód tożsamości. W tych wyborach po raz pierwszy mamy do czynienia z nowością: nie trzeba mieć ze sobą plastikowego dowodu, można skorzystać z aplikacji mObywatel.

Komisja sprawdzi, czy jesteśmy wpisani na listę wyborców. Jeżeli tak, otrzymamy od przedstawiciela komisji dwie jednostronicowe karty do głosowania: jedną w wyborach do Sejmu, drugą do Senatu. Komisja wyborcza wyda także kartę referendalną. Głosowanie w referendum nie jest obowiązkowe i na etapie pobierania kart można z niego zrezygnować.

W wyborach do Sejmu i Senatu mamy do oddania po jednym głosie: na jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Aby zagłosować, należy postawić na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

W przypadku referendum głos jest ważny, gdy postawimy znak X przy odpowiedzi na dane pytanie w jednej z kratek. Odpowiedź może brzmieć tak lub nie.

Po oddaniu głosu należy wrzucić kartę do urny wyborczej znajdującej się w lokalu. UWAGA! Nie można wynosić z lokalu kart wyborczych ani referendalnych.

