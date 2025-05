Kościół zmienia datę ważnego święta. KEP wydało komunikat

W 2026 r. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie obchodzona 2 maja, a nie – jak zwykle – 3 maja. Konferencja Episkopatu Polski wydała w tej sprawie komunikat. Jak podano, zmiana wiąże się z przypadającą w tym dniu V Niedzielą Wielkanocną.

Kościół zmienia datę ważnego święta. Jest komunikat Konferencji Episkopatu Polski

„W odpowiedzi na pismo abp. Tadeusza Wojdy SAC, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z 11 lutego 2025 roku, Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, aby w roku 2026 uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zbiegająca się z celebracją V Niedzieli Wielkanocnej, była przeniesiona z dnia 3 maja na dzień 2 maja” – poinformowała Konferencja Episkopatu Polski.

„Ponadto, wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, zostało przeniesione z 2 maja na 4 maja i jednocześnie ze wspomnieniem św. Floriana, męczennika, stały się tego dnia wspomnieniami dowolnymi” – czytamy w krótkim komunikacie.

„3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 r. na prośbę biskupów polskich. Uroczystość ta – głęboko zakorzeniona w naszej historii – nawiązuje do Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 r., Konstytucji 3 maja oraz oddania Polski pod opiekę Maryi po uzyskaniu niepodległości” – przypomina eKAI.

Co rok, w związku z uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, powracają pytania, czy tego dnia katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. I chociaż nie jest to święto nakazane, a więc nie ma takiej konieczności, Kościół zachęca aby znaleźć czas na modlitwę w kościele i uczestniczyć we mszy świętej.

