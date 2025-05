To nagranie wprowadza w błąd. Słowa, których papież nigdy nie wygłosił

Kanał Pan-African Dreams opublikował na platformie YouTube fałszywe przemówienie, przypisane biskupowi Rzymu – Leonowi XIV. Materiał trwa ponad pół godziny – w jego trakcie papież zwraca się do prezydenta Burkina Faso – państwa leżącego w Afryce Wschodniej. Film wyświetlono do tej pory ponad milion razy.

Media wskazują, że jest to tak zwany „deepfake”, czyli wideo zmodyfikowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Groźny deepfake krąży po sieci. Papież Leon XIV nigdy nie wygłosił tych słów do prezydenta Traoré

Sprawę nagłośnił między innymi Vatican News. „– Jego Ekscelencji prezydentowi Ibrahimowi Traoré, Prezydentowi suwerennego państwa Burkina Faso, synowi afrykańskiej ziemi, obrońcy swojego ludu, niech się pomnożą dla Pana łaska i pokój przez mądrość, odwagę i prawdę… – tak zaczyna się fałszywe przesłanie w języku angielskim przypisane Papieżowi, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji” – ostrzega redakcja rozgłośni.

Przemówienie na pierwszy rzut oka może nie budzić podejrzeń. Wystarczy jednak przyjrzeć się ustom papieża, które nie poruszają się w pełni naturalnie. Sam film jest zresztą zapętlony – przez cały czas papież odczytuje przesłanie z dwóch kartek, na których taka ilość tekstu nie mogła się zmieścić. Leon XIV przemawia w języku angielskim – tekst i barwa głosu, która przypomina tę, jaką ma naturalnie augustianin Robert Prevost, są wygenerowane przez sztuczną inteligencję (artificial intelligence).

Autorzy filmu chcieli, by jego widzowie wierzyli, że papież wygłosił tak długie przemówienie właśnie do prezydenta Traoré – w odpowiedni na jego list. – Czytałem twoje słowa nie raz, lecz wiele razy, i z każdą lekturą były one głębsze niż poprzednie, ponieważ w twoim głosie usłyszałem nie tylko gniew prezydenta, ale sprawiedliwy krzyk kontynentu długo ranionego podwójnym ostrzem porzucenia i wyzysku – mówi „papież” na nagraniu.

VA przypomina, że oryginalne przemówienia Leona XIV można znaleźć na stronie Watykańskiego Radia, a także tej, która jest powiązana z kolejnym watykańskim medium – dziennikiem „L’Osservatore Romano”.

Burkina Faso. Po przejęciu władzy Traoré zerwał sojusz z Francją i zwrócił państwo w kierunku Rosji

Warto wiedzieć, kim jest prezydent Traoré. Obalił on rządy swojego poprzednika – Paula-Henriego Damiby i objął dyktatorskie rządy. Doprowadził do zerwania sojuszu między Francją a Burkina Faso, na rzecz zacieśnienia relacji z Rosją. Do kraju zaprosił także najemników z Grupy Wagnera – prywatnej firmy wojskowej, której założycielem był oficer, podpułkownik wywiadu wojskowego – Dmitrij Walerjewicz pseudonim „Wagner”. Jej członkowie odegrali rolę w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

