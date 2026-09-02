Papież zabrał głos ws. religii w polskich szkołach. Chce „poszerzania horyzontów”

We wtorek 1 września uczniowie wrócili do szkół po przerwie wakacyjnej. W środę podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra papież pobłogosławił polskich pielgrzymów, a także poruszył temat polskiej edukacji.

Rok szkolny 2026/2027. Papież nawiązał do lekcji religii

– Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i Kościoła – mówił papież. – Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty – dodał. Następnie pobłogosławił osoby znajdujące się w Watykanie.

Zmiany ws. lekcji religii w szkołach

Przypomnijmy, od 1 września zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie będą uczestniczyć w jednej lekcji religii tygodniowo. Ma się ona odbywać przed obowiązkowymi zajęciami lub po nich. Ta decyzja została negatywnie odebrana m.in. przez Konferencję Episkopatu Polski.

„Decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące. Nie są to wyłącznie techniczne zmiany w szkolnym planie zajęć. Ich konsekwencje ponoszą konkretni ludzie. Ponoszą je nauczyciele, którzy tracą godziny i poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Ponoszą je ich rodziny. Ponoszą je także uczniowie i rodzice, dla których wychowanie religijne stanowi istotną część życia” – podkreślił 31 sierpnia przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial.

„Opowiadamy się za wprowadzeniem rzeczywistego wyboru pomiędzy lekcją religii a etyką. Uważamy, że każdy uczeń powinien uczestniczyć w jednym z tych przedmiotów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby potraktować poważnie wychowanie do wartości, uporządkowałoby wiele problemów organizacyjnych i zapewniłoby należne miejsce zarówno religii, jak i etyce. Będziemy konsekwentnie przedstawiać to stanowisko i podejmować działania, które mogą prowadzić do zmiany obecnej sytuacji” – dodał.

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