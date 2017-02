Niezręczny gest Donalda Trumpa. „Ma pan bardzo silne ręce”

Dyplomacja to sztuka, jednak bardzo łatwo jest się ośmieszyć, a granica między tymi zachowaniami jest bardzo cienka.

Jak podaje CNN, tuż po zakończeniu spotkania w Białym Domu między Donaldem Trumpem i Shinzo Abe doszło do niezręcznej sytuacji. Na nagraniu, które pojawiło się na oficjalnym profilu amerykańskiego przywódcy na Twitterze widzimy obu polityków w Gabinecie Owalnym. Prezydent Trump został poproszony o uściśnięcie ręki japońskiemu szefowi rządu. Dziennikarze, ani premier Shinzo Abe (o czym świadczy jego mina) zapewne nie przewidywali, że uścisk będzie trwał aż 19 sekund. – Ma pan bardzo silne ręce – powiedział Trump do japońskiego premiera.

Donald Trump mówi po japońsku?

Nie była to jedyna kontrowersyjne zdarzenie podczas spotkania obu polityków. Dziennikarze CNN zauważyli, że podczas wystąpienia japońskiego polityka, prezydent Donald Trump nie miał w uchu słuchawki. Warto podkreślić, że amerykański polityk nie zna japońskiego, a właśnie w tym języku przemawiał Shinzo Abe.

Shinzo Abe przyjechał do Waszyngtonu w ubiegły piątek. Szef japońskiego rządu chciał przedstawić amerykańskiemu przywódcy plan ogromnych japońskich inwestycji w infrastrukturę. Dzięki temu mogłoby powstać nawet 700 tysięcy nowych miejsc pracy. Plan japońskiego premiera zakłada również współpracę w pięciu obszarach m.in. w projektowaniu i produkcji robotów przemysłowych, pracach nad sztuczną inteligencją czy w dziedzinie badań kosmicznych.