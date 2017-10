Konflikt między byłą i obecną żoną Donalda Trumpa. Co stało się przedmiotem sporu?

Galeria:

Kobiety Donalda Trumpa

Ivana Trump, pierwsza żona Donalda Trumpa, stwierdziła w telewizyjnym show „Good Morning America” , że to ona powinna nosić tytuł Pierwszej Damy, ponieważ to właśnie ona była pierwszą partnerką amerykańskiego prezydenta. Ivana, która była żoną przywódcy USA w latach 1977-1992, promowała w ABC swoją książkę Wychowując Trumpa. Amerykańsko-czeska bizneswomen podczas wywiadu sama siebie nazywała Pierwszą Damą. Ivana dodała, że ma bezpośredni numer do Białego Domu i Donalda Trumpa, jednak nieczęsto z niego korzysta, ponieważ jest tam Melania, a ona sama nie chce doprowadzić do niezręczności oraz zazdrości. W rozmowie z dziennikarką Ivana przyznała, że czasem prosi Donalda Trumpa, aby nie mówił tak dużo, ponieważ jego słowa mogą zostać przekręcone przez media i wykorzystanie przeciwko niemu.