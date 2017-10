Obama wrócił do polityki. W mocnym przemówieniu uderzył w Trumpa

– Niektórzy politycy, których teraz widzimy to ludzie, którzy patrzą wstecz 50 lat temu. Mamy XXI wiek, nie XIX – powiedział były prezydent na wiecu w Newark w New Jersey. – To na co nie możemy sobie pozwolić, to ta sama polityka oparta na podziałach i strachu, którą widzieliśmy już tyle razy, sięgająca wieków wstecz – stwierdził. Z kolei na wiecu w Richmond w stanie Virginia Barack Obama stwierdził, że „są ludzie, którzy próbują podsycać gniew, którzy chcą oczerniać ludzi z innymi pomysłami niż oni, bo dzięki temu osiągają krótkotrwałą przewagę”.

Wiele z wypowiedzi padło w czwartek, gdy Obama przemawiał kilka godzin po Georgu W. Bushu, który również włączył się w krytykę obecnej sytuacji w kraju, mówiąc o polityce „gnębienia i prześladowania” wobec imigrantów. Stwierdził także, że obecny system rządzenia jest „podatny na uleganie spiskowym teoriom i jawnym fałszerstwom”. Wystąpień obu eks-prezydentów nie skomentował jeszcze Donald Trump.

Wystąpienia Obamy miały na celu zmobilizowanie do głosowania na kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach na stanowisko gubernatora, które mają odbyć się 7 listopada w Virginii i New Jersey. – Nie możemy ignorować żadnych z wyborów – powiedział Barack Obama w odniesieniu do przegranej Hillary Clinton w wyścigu o prezydencki fotel w 2016 roku.