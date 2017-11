Twierdzą, że cara Mikołaja II zabili Żydzi. W Rosji ruszyło śledztwo

Inicjatorem przeprowadzenia postępowania śledczego jest biskup Tichon Szewkunow. Jest on dość blisko powiązany z Władimirem Putinem, jako doradca głowy państwa w sprawach religijnych. 27 listopada powiedział on na zebraniu dostojników kościelnych, że znacząca część hierarchów Cerkwi wierzy w żydowski mord rytualny na Mikołaju II.

Z teorią o rzekomym uśmierceniu cara przez Żydów zgodziła się Natalia Pokłońskaja, członkini Dumy Państwowej i dawna Prokurator Generalna na Krymie. – To jest zbrodnia, przerażający morderstwo rytualne, wielu ludzi boi się o tym mówić – wypowiedziała się polityk o wydarzeniach z 1918 roku.

W sprawie zabójstwa cara powołano komitet śledczy. Marina Mołodcowa, członkini kierownictwa zespołu zapowiedziała, że wszczęte postępowanie rzuci nowe światło na morderstwo Mikołaja II. Przypomnijmy, kwestia oskarżeń Żydów o uśmiercenie ostatniego przywódcy Imperium Rosyjskiego pojawiała się już wcześniej. W 1990 roku Prokuratura Generalna odrzuciła już raz teorię o rzekomym zabójstwie cara w ramach rytualnego mordu.

Akcja wymierzona w Żydów

Oburzone śledztwem są organizacje żydowskie w Rosji. Boruch Gorin, rzecznik Federacji Społeczności Żydowskich określił inicjatywę jako „powrót do średniowiecza”. Przypomnijmy, to w tamtych czasach wyznawcy judaizmu znosili prześladowania z powodu oskarżeń o rytualne zabijanie ludzi. Zarzucano im to również w późniejszych okresach, nawet na początku XX wieku. Szef Federacji Społeczności Żydowskich Aleksander Boroda, twierdzi że celem nowego śledztwa jest szerzenie nienawiści i jest ono wymierzone w jego pobratymców, żyjących w Rosji.

Żydzi sprzymierzeni z bolszewikami

Zwolennicy teorii o uśmierceniu Mikołaja II przez wyznawców judaizmu opierają swe podejrzenia na fakcie, że wielu działaczy bolszewickich było pochodzenia żydowskiego. Człowiek który nakazał egzekucję imperatora wraz z rodziną, Jakow Swierdłow, był Żydem. Pogłoski o kontrowersjach wokół uśmiercenia głowy państwa powtarzała również emigracja rosyjska, która opuściła kraj po rewolucji październikowej. Mówiono wtedy o sojuszu Żydów i komunistów, którzy zabili imperatora i przejęli władzę nad krajem.

Morderstwo cara

Mikołaj II Romanow został zabity wraz z rodziną 17 lipca 1918 roku. Decyzję o egzekucji ostatniego imperatora Rosji podjęło kierownictwo bolszewików. Zgodę na rozstrzelanie cara wydał na polecenie Lenina Jakow Swierdłow, przewodniczący Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad. Ciała Mikołaja II i jego rodziny zostały wywiezione do lasu, oblane kwasem, poćwiartowane i wrzucone do nieczynnych szybów po dawnej kopalni żelaza.