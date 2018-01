Lekarz Białego Domu ujawnił wyniki badań Trumpa

Już 13 stycznia w krótkim oświadczeniu lekarz poinformował, że testy Trumpa wypadły „nadzwyczaj pomyślnie”. Teraz opublikowano kolejne szczegóły na ten temat. Podczas konferencji prasowej, na której Ronny Jackson prezentował informacje, zwrócono uwagę na niezdrowy styl życia Trumpa. Niektórzy byli zdziwieni, że mimo to, prezydent ma dobre wyniki. – To zasługa niesamowitych genów, tak przypuszczam – odparł lekarz Białego Domu. – Jego ogólny stan zdrowia jest znakomity – dodał.

Mimo dobrych wyników, amerykański przywódca dostał od lekarza kilka zaleceń. Jackson przyznał, że Trump powinien więcej ćwiczyć i przejść na dietę. – Myślę, że pozostanie zdolny do pełnienia służby do końca kadencji, a nawet do końca kolejnej kadencji, jeśli zostanie wybrany –ocenił.

Badania w cieniu spekulacji

Piątkowe badania były pierwszymi od czasu objęcia przez Donalda Trumpa fotela prezydenta USA, o których publicznie poinformowano. Zostały przeprowadzone w atmosferze rosnących spekulacji wywołanych przez książkę „Fire and Fury”, której autor przekonuje, że głowa państwa nie jest psychicznie zdolna do sprawowania urzędu.

Amerykańskie media podkreślają, że prezydenci Stanów Zjednoczonych nie są zobowiazani do przejścia badań zdrowia psychicznego ani fizycznego przed objęciem urzędu. Mimo tego w ciągu ostatnich dekad zazwyczaj sie na nie decydowali, a pozytywne wyniki wzmacniały ich mandat do prezydentury. Wizyta Trumpa w Walter Reed Medical Center kontynuuje długą tradycję. Wcześniej inni prezydenci przechodzili regularne kontrole, aby uspokoić opinię publiczną. Ostatnie prezydenta Baracka Obamy z 2016 roku wykazały przykładowo, że obniżył się u niego poziom cholesterolu od czasu poprzedniego badania z 2014 roku.