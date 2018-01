Zaskakująca deklaracja Trumpa. Prezydent ma nowy pomysł dla „marzycieli”

Prezydent USA w środę 24 stycznia powiedział, że jest otwarty na to, by tzw. „marzyciele”, czyli objęci programem DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) migranci, mogli otrzymać amerykańskie obywatelstwo. „Washington Post” zaznacza, że Trump zdobył się na taką deklarację po raz pierwszy.

Trump podkreślił, że jego poparcie dla ścieżki obywatelstwa dla imigrantów, będzie zależało od zabezpieczenia 25 miliardów dolarów za mur, na południowo-zachodniej granicy z Meksykiem i 5 miliardów dolarów za dodatkowe umocnienia granic. Urzędnicy z Białego Domu podkreślają, że więcej szczegółów na temat nowego planu prezydenta poznamy w poniedziałek. Z informacji amerykańskiego dziennika dowiadujemy się, że nowe rozwiązania zapewniłby natychmiastowy, tymczasowy status prawny imigrantom objętym programem DACA. Potem mieliby oni otwartą drogę do otrzymania obywatelstwa, za około 10-12 lat. – Zamierzamy to zmienić. Jeśli ktoś ciężko pracował, będzie miał motywację, by pracować jeszcze lepiej. Myślę, że to miło mieć świadomość, że po tym czasie otrzyma się obywatelstwo – stwierdził Trump.

„Washington Post” zaznacza, ze około 690 tys. osób pozostaje objętych ochroną, wprowadzoną Baracka Obamę w ramach programu DACA.