Zabił człowieka jednym ciosem, bo nie chciał umyć jego samochodu

Do zdarzenia doszło w miejscowości Stupino w okręgu moskiewskim, położonym na południe od stolicy kraju. Incydent został nagrany na monitoringu i ukazał się już na YouTubie. Do serwisu przyjechał kierowca BMW wraz z kolegą. Mężczyźni zaczęli kłócić się z obecną na miejscu obsługą. Sytuacja miała miejsce we wczesnych godzina porannych i dyżur pełniło tylko paru pracowników.

Kierowca oraz towarzyszący mu mężczyzna byli źli, ponieważ na stacji odmówiono umycia jego samochodu. Wymiana zdań pomiędzy mężczyznami przybierała groźny obrót i w pewnym momencie właściciel auta uderzył członka obsługi zakładu, który upadł na ziemię i nie ruszał się. Zaatakowano także obecnego obok drugiego pracownika. Po zadaniu ciosów obaj klienci wyszli z pomieszczenia.

Na miejsce wezwano pogotowie oraz policję. Poszkodowany pracownik w wyniku ciosu stracił przytomność i zmarł w szpitalu tego samego dnia. Policja ustaliła tożsamość właściciela BMW i dokonała aresztowania. Sprawcą okazał się 24-latek, w przeszłości karany za kradzieże. Grożą mu zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, za co może otrzymać do ośmiu lat pozbawienia wolności.