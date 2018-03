Rząd ogłasza śledztwo ws. zgonów 14 osób powiązanych z Rosją

Irlandzki sąd wstrzymał ekstradycję do Polski. Powodem reforma PiS i „łamanie demokracji”

Sędzia Aileen Donnelly zasiadająca w Wysokim Trybunale w Dublinie skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne dotyczące możliwości ekstradycji Artura C. do Polski. W jej ocenie zmiany w polskim prawie są tak...