O tym księdzu słyszeli już chyba wszyscy. Uderzył dziecko podczas chrztu, teraz spotkała go kara

Do zdarzenia, którym w ostatnich dniach żył cały świat doszło na ceremonii w Champeaux, około 50 kilometrów na południowy wschód od Paryża. Materiał wideo przedstawiający scenę podczas chrztu, którego udziela Jacques Lacroix, został zamieszczony na Twitterze w czwartek. Na nagraniu słyszymy, jak 89-letni kapłan wzdycha, po czym zwraca się do niemowlęcia, aby było „cicho” . Gdy to nie przynosi efektów policzkuje dziecko. Widocznie zaskoczeni zdarzeniem rodzice dziecka w końcu wyrywają malca z uścisku kapłana.

„Tę utratę samokontroli można przypisać zmęczeniu starszego kapłana, jednak to go nie usprawiedliwa” – podała w oświadczeniu diecezja Meaux, która obejmuje miasto, w którym odbywał się chrzest. Podano, że ksiądz nie będzie już udzielał chrztów ani ślubów. „Ksiądz Lacroix jest zawieszony w udzielaniu ślubów i chrztów, ale ma prawo odprawiać msze. W tej sytuacji duchowny stracił zimną krew, głównie ze względu na przemęczenie i wiek, a także zapomniał, że chrzest powinien być radosnym wydarzeniem” – podkreślono.