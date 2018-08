Zabawne i nieudane stylizacje ślubne. Te zdjęcia wywołują uśmiech na twarzy

Sezon ślubny w pełni. Wiele par decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego i organizację wesela właśnie w letnich miesiącach. Wysokie temperatury i piękna słoneczna pogoda dają nie tylko pannie młodej, ale również gościom większe możliwości do zaprezentowania eleganckich strojów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, to panna młoda powinna być królową tego wieczoru a druhny swoim strojem nie powinny jej przyćmić. Czasem jednak niektóre kobiety biorą sobie tą zasadę zbyt mocno do serca. Portal Bored Panda zebrał fotografie ślubne sprzed lat, które pokazują dość zabawne i w większości nie do końca udane stylizacje ślubne. Wiele kobiet patrząc na te fotografie z pewnością żałuje, że zgodziło się na założenie takich kreacji w tak ważnym i wyjątkowym dniu.