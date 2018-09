Poszła na zabieg fish pedicure. Musiała amputować pięć palców

Zabieg fish pedicure od lat cieszy się ogromną popularnością. Polega on a zanurzeniu nóg w specjalnym akwarium, w którym pływają małe rybki, żywiące się martwym naskórkiem. Okazuje się jednak, że korzystanie z zabiegu może się zakończyć tragicznie. 29-letnia Victoria Curthoys z Australii postanowiła skorzystać z fish pedicure podczas wakacji w Tajlandii. – Kiedy wróciłam do domu z wakacji, miałam zawroty głowy i gorączkę. Myślałam jednak, że to zwykła infekcja związana ze zmianą klimatu. Kiedy jednak objawy nie ustępowały, poszłam do lekarza. Diagnoza była tragiczna. Okazało się, że mam poważną infekcję kości – opowiadała Victoria.

Przez wiele miesięcy zmagała się z chorobami i infekcjami, które przeniosły się również na kości. Lekarze zapowiedzieli, że jedyny sposób na powstrzymanie choroby to amputacja. Początkowo amputowano jedynie duży palec. Jednak bakterie nadal znajdowały się w organizmie Australijki. – Gdybym wiedziała, jak to się skończy, nigdy nie zdecydowałabym się na zabieg fish pedicure. Wszystko wyglądało profesjonalnie i czysto. Okazało się jednak, że woda, w zbiorniku, w którym znajdowały się ryby, była skażona bakteriami. Ponieważ miałam jeszcze na skórze ranki po operacji, którą przeszłam wcześniej, dostały się one do mojego organizmu – tłumaczyła. Aby infekcja nie zaatakowała kolejnych organów, konieczna była amputacja wszystkich palców prawej stopy.



Po amputacji Victoria postanowiła założyć profil na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia swoich stóp. – Chcę po pierwsze ostrzec innych przed wykonywaniem jakichkolwiek zabiegów kosmetycznych bez sprawdzenia, czy panują w salonie są zachowane standardy higieniczne. Poza tym, chcę również pokazać, że bez palców mogę prowadzić normalne życie i cieszyć się nim, tak jak zdrowe osoby – wyjaśniła 29-latka.