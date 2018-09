Trzy osoby ranne po ataku nożownika. Policja zatrzymała sprawcę

Do ataku doszło na Marienplatz w Ravensburg, mieście zlokalizowanym w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia w Niemczech. Jak podaje „Schwabische Zeitung”, nieznany sprawca zaatakował nożem kuchennym przypadkowe osoby. Poszkodowani z ranami kłutymi trafili do szpitala. Jedna z ofiar nożownika jest w stanie krytycznym. Policja natychmiast zjawiła się na miejscu ataku i aresztowała sprawcę. Śledczy nie ujawnili żadnych szczegółów na temat zatrzymanego. Nie wiadomo też, dlaczego zaatakował on przypadkowych ludzi. Wszelkie informacje mają być podane dopiero po tym, jak zostaną zweryfikowane.

Jeden z poszkodowanych mężczyzn relacjonował dla „Schwabische Zeitung”, że przebywał w kawiarni ze swoją rodziną, kiedy zauważył, że coś się dzieje w pobliżu. Zobaczył mężczyznę wymachującego nożem i próbował go powstrzymać. Napastnik zdołał zranić jego dłonie i plecy.

Służby zaapelowały do mieszkańców, by unikali miejsca, gdzie doszło do ataku nożownika. Policja cały czas przesłuchuje świadków zdarzenia.