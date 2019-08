Zełenski spotka się z Trumpem? Podano możliwy termin

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w krótkiej wypowiedzi dla agencji Interfax-Ukraina podał możliwy termin spotkania z Donaldem Trumpem. – Spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych powinno odbyć się we wrześniu w Waszyngtonie – powiedział Zełeński. Dotychczas nie ujawniono żadnych szczegółów w sprawie.

Rozmowa Zełenskiego z Putinem

Przypomnijmy – w czwartek 11 lipca doszło do pierwszej rozmowy telefonicznej pomiędzy wybranym w kwietniu na prezydenta Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tematem rozmowy była sytuacja w Donbasie i wymiana jeńców. Politycy rozważali powrót do rozmów w formacie normandzkim. – Omówiono kwestie rozliczeń w południowo-wschodniej Ukrainie i wspólne prace nad powrotem osób przetrzymywanych po obu stronach – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w krótkim oświadczeniu – Postanowiono kontynuować tę pracę na poziomie ekspertów – dodał. Kreml w oświadczeniu poinformował również, że „dyskutowano także o możliwości kontynuowania kontaktów w formacie normandzkim”, to znaczy w grupie składającej się z przedstawicieli Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji.

